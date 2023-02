A hírfogyasztó emberek első számú platformja lett a közösségi média napjainkra. Átalakultak a szokások, most már szinte bárkiből lehet tudósító egy eseményről, elég, ha csak a közúti balesetekre gondolunk. Lapunk is rengeteg ilyen fényképet kap az olvasóktól. Felgyorsultak a folyamatok. Annak köszönhetően, hogy szinte mindenkinek a zsebében – vagyis inkább a kezében – ott lapul egy fotózásra, videózásra és internetezésre alkalmas mo­­biltelefon, bárhol történik valami, perceken belül értesülhetünk róla. A közösségi médián keresztül közölhetjük ezeket a tartalmakat a leg­gyorsabban ismerőseinkkel. Magyarországon a legnépszerűbb ilyen oldal a Facebook, de a fiatalok körében már jobban teret hódított a képmegosztáson alapuló Instagram, a 14–18 évesek között viszont már a rövid videókat közlő TikTok hódít.

Mindezeken fellelkesülve úgy döntöttünk, hogy górcső alá vesszük, mennyire használják ki az ezekben rejlő lehetőségeket a Csongrád-Csanád vármegyei sportcsapatok, illetve maguk a sportolók.

6,7 millió aktív fiók

Magyarország legnépszerűbb közösségi oldala a Facebook. Az itt jelenlévő aktív felhasználók száma ismert, hazánk lakosságának kétharmada, nagyjából 6,7 millió fő rendelkezik fiókkal. Ez az adat is jól mutatja, hogy napjainkra megkerülhetetlenné vált a média ezen világa. Pláne azok számára, akik bármilyen szolgáltatást nyújtanak. Egyre több az influenszer is, azok, akik jelentős követőtáborral rendelkeznek. Ők már cégek számára is vonzóak lehetnek, velük hirdethetik eladni kívánt értékeiket. Így gyorsan nagy kö­­zönség számára válhatnak ismertté.

Országos a sikerük

Nem szorul az influenszerek népszerűsítésére Csongrád-Csanád legsikeresebb klubja, az OTP Bank-Pick Szeged férfi ké­­zilabdacsapata. Az ötszörös magyar bajnok 88 ezer követővel rendelkezik, tizenegyszer annyival, mint a második helyen álló Szegedi Vízisport Egyesület. A kézilabdások tá­bora nemcsak vármegyénkben, országosan is befér a top tízes listára, a nyolcadik pozícióban. Nem meglepetés, hogy a legtöbb követővel a Ferencvárosi TC büszkélkedhet, a sportmarketing.hu gyűjtése szerint 271 ezerrel. Sportcsapatok közül az országos listán mindössze ketten előzik meg a szegedieket, az örök rivális Telekom Veszprém (191 ezer), illetve az európai női kézilabdát az elmúlt években uraló Győri Audi ETO KC (117 ezer).

Mindenre figyelnek

A Pick Szeged rajongói széles kommunikációs folyosót járhatnak be. A digitalizációnak köszönhetően már nem kell beérniük az írott cikkekkel. A klub közösségi oldalain rendszeresen jelentkeznek videós interjúkkal a mérkőzések előtt, míg az azt követő sajtótájékoztatókat élőben közvetítik többnyire. A legfontosabb meccspillanatokon keresztül élhetik át újra a szurkolók a legnagyobb védéseket és a legszebb gólokat, míg a kéthetente jelentkező klubtévéből – amelyet az M4 Sport és a Sport1 tűz műsorára – rendszeresen láthatnak ízelítőket. Ami pedig még a legnagyobb klubok között sem túl gyakori, hogy az összes magyarországi mérkőzésükről jelentkeznek képriporttal – kifejezetten a szurkolókra kihegyezett al­bumokkal. Rohamosan gyarapszik az elmúlt hónapokban a klub utánpótlás Facebook-oldala is, hamarosan elérhetik a négyezres követőszámot.

Három sportág dobogón

A képzeletbeli dobogó második helyén a követők száma alapján a Szegedi Vízisport Egyesületet találjuk. Méltán híres utánpótlásbázissal rendelkezik a kajak-kenu klub, amely napi szinten beszámol az őket körülölelő eseményekről. Legyen az egy utánpótlásverseny, országos bajnokság, vagy éppen a Tisza visszahúzó­dását követően a mó­lóállítás. A Facebooknak hála betekinthettünk a kulisszák mögé.

A legnépszerűbb európai sportág a labdarúgás. Csongrád-Csanádban a legmagasabban jegyzett klub ebben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es csapata, amely 6500 követővel büszkélkedhet. Külső kommunikációjuk a legtöbb csapatéra hasonlít, azonban az idegenbeli mérkőzésekről rendszerint élő közvetítéssel jelentkeznek, saját kommentátorral, így a szimpatizánsok akkor sem maradnak le semmiről, ha nem tudják elkísérni kedvenceiket az ország másik végébe.

Rendszerint bepillantást kaphatunk az edzések hangulatába, a dolgos hétköznapokba a Zue.hu Szegedi Vízilabda Egylet videóin keresztül. Az érdeklődés sem marad el, akárcsak a Szentesi Vízilabda Klubnál. A Kurca-partiaknál viszont a férfi és női csapat, illetve az utánpótlás életébe egy oldalon keresztül leshetünk be, míg a szegedi pólósoknál külön platformja van a férfiaknak, a nőknek és a fiú utánpótlásnak (Szegedi Vízipóló Suli, 2200) is.

Messi Bordányba igazolt

Felfért a top tízes listánkra a Goodwill Pharma Szeged jég­­korongcsapata és a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata is. A legnagyobb teljesítmény viszont valószínűleg a Bordány SK 3400 fős követőtábora mögött van. Többen követik a jelenleg vármegyei II. osztályban érdekelt futballcsapatának közösségi oldalát, mint amennyien a községben élnek. Aktív sportéletet élnek itt a sportkörnek köszönhetően, de 2022 nyarán a helyi futballpályán Rúzsa Magdi adott kétórás élőkoncertet. A jegyértékesítésről ide kerültek fel az információk, amely szinten segítette gyarapodásukat.

A humor sem áll távol a Bordány SK Facebook-oldalától, hiszen amikor huszonegy év után távozott Barcelonából a klubikon Lionel Messi, az interneten sorra jöttek a mé­­mek. Magyarországról az elsők között „jelentették be” a homokhátiak, hogy az argentin labdarúgó Bordányba igazol.

„Ennyi követőnk van” – Füsti Molnár Janka „mutatja”, 3900-an kedvelik a Szentesi Vízilabda Klub Facebook-oldalát. archív fotó: Török János

Ügyesen csinálják

A közösségi média fontosságát már a vármegyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapatoknál is belátták. A tizenkét csapatos bajnokság összes tagja rendelkezik oldallal, azonban az UTC-nél ez nem hivatalosan kezelt, a mórahalmiaknál pedig nem frissül rendszeresen. Balástyán a grafikai elemekkel tűnnek ki a mezőnyből, igényesen megszerkesztett képekkel jelentik be mindig a frissen igazolt játékosaikat, illetve a végeredményeket is kreatívan közlik felnőtt- és utánpótlásszintről egyaránt.

Összesen ötvenegy Csongrád-Csanád vármegyei sportcsapat Facebook-oldalának kö­­­vetőszámát vizsgáltuk meg. Ezek közül harmincnak van legalább ezerfős tábora, ötszáz alatt pedig mindössze négyen vannak.

A futballcsapatok rangsorát a Bordány nyerte, megelőzve a szeptemberig NB III.-as Makó FC-t (2600), illetve a harmad­osztályú, bajnokaspiráns Hódmezővásárhelyi FC-t. Az ökölvívók portálját, a Szeged Box Clubot is háromezren követik, míg az egyik legszínesebb kommunikációval rendelkező szegedi röplabdások 3100-as táborral rendelkeznek.

Az Instagram gyengébb

Természetesen megvizsgáltuk az említett csapatok Instagram-oldalait is, de megállapítható, hogy a legtöbb helyen erre a platformra lényegesen kevesebb energiát fektetnek. Itt is tarol a Pick Szeged 32 ezerrel, majd ezernyolcszáz körüli számmal a Szentesi Vízilabda Klub és a Szedeák követi, ezerhétszázzal pedig a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Ezren felüli szimpatizánsa van itt még a szegedi férfi vízilabdásoknak, illetve a Szegedi RSE röplabdásainak.