A vásár hangulatát emelte közben szombaton a Szegedi Tudományegyetem rézfúvós hallgatóinak előadása, a Kövér Béla Bábszínház farsangi műsora és a Botos Busócsoport produkciója. Eközben a gyerekek boszorkányokat vadásztak az árusok standjainál, a legügyesebbek nyereményben részesültek.

A rendezvény első napja a már megszokott módon zenés télbúcsúztató felvonulással zárult, amelyen jelen voltak a mohácsi busók is, a sort pedig nem más, mint a búval, bánattal teleírt cetlikkel megtűzdelt kiszebáb vezette.

Vasárnap folytatódik a vásár, ahol a gyerekeket fánkevő versennyel várják, majd a bevitt kalóriát seprűtáncon égethetik el, a legügyesebb játékos ajándékban is részesül. Színpadra lép közben Peter&Pan és a Mérföldes Zenekar is. Persze egy jó farsangról a bohóc sem hiányozhat, éppen ezért Pasenkó bohóc is ott lesz a téren és interaktív műsort ad.