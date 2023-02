A Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium hat végzős osztálya csütörtökön készíttette el a tablóképét. Izgalmas nap volt ez, mert a ballagásra rendelt öltönyök is aznap érkeztek. A tablókat az iskola folyosóján, épületeiben helyezik majd el és bekerülnek az ötévente megjelenő iskolai évkönyvbe is. A Bedő legrégebbi tablója az igazgatói iroda bejárata fölött található és 1939-ben készült. A mai modern tablók már kevésbé visszafogottak. Idén például az egyik osztály tablóján traktor is szerepel majd. A 11.b osztályosok divatos kék öltönyben álltak sorban az egyik tanterem előtt, ahol a fényképész várta őket. A szegedi fényképész mester 1977-ben kezdte, a Bedőbe évtizedek óta jár fotózni. A tablófotózáshoz rögtönzött műtermet rendezett be. Volt főfény, derítőfény, háttérfény és még hajfény is, ami a fiatalok hajának adott csillogást.