Lehet, hogy a nem túl jó idő miatt, de most a megszokottnál kicsivel kevesebben voltak a vasárnap megrendezett dorozsmai kirakodóvásáron, a korábbi nagybani piacon. Nyolc óra után nem sokkal értünk oda, és ahogyan a vásárokon szokás egy lángossal kezdtünk. Választék most is volt bőven, több bódéból is árulták, arról nem is beszélve, hogy mindenfélét, töltötteket is. A fokhagymával azért óvatosan bántunk, mert – bár bizonyára elűzi a vámpírokat –, utána még misére kellett mennünk, úgyhogy nem kentünk rá túl sokat. A szokásokhoz híven egyébként most is sok árus volt, és kis túlzással az atomrakéta-alkatrészen át a kakasos nyalókán keresztül egészen a mosószerig mindent lehetett kapni.