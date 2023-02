Az Alliance française tanárai és a Somogyi-könyvtár könyvtárosai álmodozni és farsangolni várják az érdeklődőket szombaton a Dugonics tér 2. szám alá. Az álmok színes világába Chagall és Kosztolányi-Németh Marianna segítségével juthatnak el, és a program részeként elkészíthetik színes télűző álarcukat is. A program 11 órától magyar nyelven zajlik, de a francia nyelv iránt érdeklődő és azt tanulókat már 10 órától várja Lovas Mária, hogy tegyenek egy kirándulást franciául is a színek világába. A program elsősorban általános iskolás gyerekeknek szól, de várják a játékos kedvű gimnazistákat is.