Orosz Zoltánné, Gizi, vagy ahogyan sokan ismerik a Nagyi, akárcsak a legtöbb nagymama él-hal az unokáiért, szeret sütni-főzni, illetve vezeti a háztartást is; amiért azonban sokan irigyelhetik, hogy még 70 évesen is fitt és egészséges, mint a makk. Felmerül a kérdés, hogyan is csinálja? Nagyit szegedi otthonában látogattuk meg, ahol elmesélte nekünk a titkát.

"Gyerekkori álmom volt, hogy eddzek"



Nagyi kisgyerek korától kezdve minden nap arról álmodott, hogy zenés aerobikra járhasson, de a körülmények nem tették lehetővé. Az álmát nem feledve sebész nővér lett Gizi néniből, aki közben feleséggé, anyukává, majd nagymamává is vált. Megszületett az első unokája is, akivel egy éves korában sétált, amikor az utcán meglátott egy edzőtermet és akkor érezte: eljött az idő.

Nagyi már már nyugdíjas, de még mindig szüntelenül hódol szenvedélyének.

Gyerekkori álmom volt, hogy eddzek, és végre, 28. éve minden nap, szombat, vasárnap is edzek, és tíz éve úszom napi szinten. Az edzés olyan számomra mint a fogmosás; napi rutinommá vált, ha nem csinálom, akkor hiányzik

- mesélte a Borsnak Nagyi, aki minden nap hajnalban kel, hogy az összes teendőjére maradjon ideje.

Sok fiatalnak példakép

Úszás, box, cross training, köredzés és TRX, sportok, amiket mind űz a 70 éves Nagyi. Egyik kiemelkedő teljesítménye pedig, hogy 72 perc alatt ezerszer kinyomott 5 kilót. Büszke rá a családja és az edzőteremben motiválja a fiatalokat is; sokan vele szeretnének edzeni.

"Sokat beszélgetünk és mondják is, hogy “Nagyi, holnap is jövünk együtt” - mondta büszkén az asszony, aki úgy érzi, hogy az edzőteremben mindenki egyenlő.