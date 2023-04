Nem ma kezdték a résztvevők sem

Ivánnak az elmúlt hónapokban minden hétvégéje így telt, a házigazda Deli Zoltánék pedig tizenöt disznót vágtak le a télen. Egyre népszerűbbek az ehhez hasonló tematikus napok, amikor egy szakember, ismert és elismert séf valamilyen étel elkészítését mutatja meg az érdeklődőknek, ama­tőr, vagy kevésbé amatőr sé­feknek. Itt hamar kiderült, hogy senki nem ma kezdte. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a március végi időpontra gyorsan elfogytak a helyek, ezért április közepén tartanak még egy élménynapot.

Uruguay-i és Charolais ribeye sztékAz élménynapon készült többek között jalapeno poppers, Iberico papszelet (sertésoldalast fedő húsrész) nyárson, uruguay-i ribeye szték, NPK Charolais hazai ribeye szték (csont nélküli bordás szték a bordás részből), litván saslik (céklalében marinált tarja, császár, bulgogi marinád), csirkecomb lollipop, borotai sertésoldalas, pulled pork (KCBS versenystílusban). Hogy a sok hús senki gyomrát ne feküdje meg, készült zöldséges bulgur (friss zöldségekkel, lime), fényezett uborka (gyömbér, lime, jalapeno), coleslaw saláta (északi stílusú, magos mustárral) és tortillacsipsz.

Sütők milliókért és bírók Debrecenből

Szabó Csaba és felesége, Tünde Debrecenből érkeztek Ópusztaszerre, kizárólag Iván főztje miatt. Csaba kilenc évvel ez­­előtt vásárolt egy füstölőeszközt a BBQ magyarországi pá­­pájától, Adorjányi Máriusztól, majd annyira beleszerelmesedett a dologba, hogy elvégezte a Kansas City Barbecue Society versenybíróképzését, és azóta járja Európát feleségével, és bíráskodik. – Nagy tisztelője és kedvelője vagyok Ivánnak – mondta Tünde. Az élménynap résztvevői megismerkedtek az előkészítéssel, húsválasztással, trimmeléssel, injektálással, a tűzmenedzsmenttel, mert tüzet rakni is külön tudomány, és több sütőt is kipróbálhattak működés közben. Az ipari mé­retű Pit-Box D-Oven szigetelt szekrény smoker másfél millió, a sokat dicsért PK Grill amerikai verseny sztéksütő 450 ezer forint, a Big Green Egg szintén másfél millió.

Egy percen is rengeteg minden múlik

Miközben ké­­szültek az éte­­lek, a szakértők olyan kérdéseket vitattak meg, hogy milyen a jó faszén. Mert persze az sem mindegy. Iván azt mondta, a Sabores Marabù kiváló minőségű faszén Kubából, amely állandó, magas fűtőértéket garantál, nagyon szépen ég. Az argentin marhából Iván most először készített rostélyost, azt mondta, neki is meglepetés lesz. Természetesen kiváló lett, mint az összes többi hús, amit volt alkalmam megkóstolni. Amit én tanultam és ami számomra döbbenetes volt, hogy mennyi múlhat egy csipet són, fűszerkeveréken, vagy akár egy percen és néhány fokon. Azt pedig eddig is tudtam, hogy kiváló alapanyagból, megfelelő hozzáértéssel használt konyhatechnológiai eljárással csak kiváló végeredmény születhet. Főleg ha mindezt egy kiváló szakember csinálja.

Szenvedély és hivatás

A szegedi Nagy Iván a SunCity BBQ versenycsapat vezetője. Hét éve foglalkozik BBQ-val mint ételkészítési technikával, 2017 óta aktívan versenyez. A világ legnagyobb BBQ-szervezete, az amerikai egyesült államokbeli Kansas City Barbeque Society (KCBS) igazolt pitmastere és bírája, 2018–2022 között a legjobb magyar versenycsapat cím nyertese. A 2019-es szezonban feleségével, Kurunczi Margittal és társával, Tamási Péterrel versenyezve kezdték el a saját fejlesztésű fűszereiket használni a versenyeken. A KCBS Team of the Year európai ranglistáján 4. helyet értek el. Céljuk, hogy Magyarországon minél szélesebb körben megismertessék a minőségi BBQ-t, és hazánkat minél többször képviseljék nemzetközi versenyeken. 2022-ben részt vett a világ legnagyobb BBQ-versenyén, az American Royalon, amelyet az amerikai Kansas Cityben rendeztek, illetve a Jack Daniels-világbajnokságon, amelyen 39. helyezést ért el. Eddig 11 országban 30 nemzetközi versenyen indult. Saját fejlesztésű csirkefűszere az idei fűszer-világbajnokságon 12. helyen végzett. Több éve versenyez az Steak Cookoff Associa­tion által rendezett sztéksütő versenyeken is, 2021-ben az európai mezőny 10. helyén végzett. Iván évek óta foglalkozik oktatással és catering rendezvények szervezésével.