Húsvéti kézműves piac, családi nap és divatbemutató is várta a Kapca Cafe&Bistróból kinőtt Rézhárs Bisztróban az érdeklődőket nagypénteken délelőtt. Igazi programkavalkád fogadta az egyszeri látogatót, aki azt se tudta, merre induljon, ezért Balla Máté cégvezetőhöz fordultunk, először is hogy lett Rézhárs a Kapcából. – A Kapcáról mindenkinek a hamburger jut eszébe, de ennél sokkal több vagyunk, ahogy ez most is látszik, ezért kellett az új márka – mondta.

Itt minden kézműves

Miközben a nagyteremben a divatbemutató közönsége gyülekezett, a folyosón kézműves portékákat kínáltak kézművesek, köztük a Rakovics testvérek, Sáry-Rakovics Klára és Rakovics Borbála Luca, akik rakowitches márkenéven alkotnak. Egyedi festmények, plasztikák, hűtőmágnesek sorakoztak a pulton. Azt mondták az alkotók, még az alapul szolgáló fát is ők vágták formára, annyira kézműves náluk minden.

Értékállók és jó minőségűek

– Olyan kulturális divatbemutatót akartam szervezni, ami mindenkinek szól és amelyen magyar tervezők munkáit mutatjuk be – mondta az első alkalommal megrendezett Divat a magyar divatbemutató szervezője és ötletgazdája, a szegedi Rengei Georgina, a Rozmaring Hungarian Design dizájn- és textiltervezője. – Magyar folkmotívumokat használok és dolgozok át ruhákra. Meghívtam egy táskákat és kiegészítőket előállító hölgyet, Boros Zsuzsát Budapestről, aki szintén kisüzemben, otthon, de magas minőségi színvonalon állítja elő a termékeit Ezsubegz márkanéven. – Tulajdonképpen arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy például ne csak az élelmiszerek esetében, hanem minden másban is keressük tudatosan a magyar alkotók munkáit, amelyek értékállók, jó minőségűek és ezzel is a hazai vállalkozásokat segítjük – tette hozzá.

Monostori Rozmaringban

A divatbemutató műsorvezetője Georgina régi jó ismerőse, Monostori András szegedi idegenvezető volt, aki stílusosan egy betyáros motívumokkal díszített betyáros pulóvert viselt, ami szintén Georgina munkája. – Ezek a rendezvények általában úgy néznek ki, hogy a 185 centiméter magas hölgyek komor arccal megfordulnak és hordhatatlan ruhákat mutatnak be. Ez itt most nem így lesz – mondta. Először az ezsubegz táskák mutatkoztak be, amiket a Rozmaring Hungarian Design kötött, Csongrádon és Hódmezővásárhelyen készülő ruhái követtek. A kulturális divatbemutatón a martonosi Bagi Valentina népdalénekes, a bajai Duna Népzene-Néptánc Tanoda tanára az Esik eső, szép csendesen csöpörög magyar népballadát adta elő és a Szeged Táncegyüttes Bodzavirág kamaracsoportja táncolt.