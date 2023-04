– Egy nap szembejött velem a hirdetés, a MóraMancs Állatorvosi Rendelő asszisztenst keres. Domán Gáborral, a főnökömmel akkor már ismertük egymást, a kedvenceinkkel hozzá jártunk. Életem legnagyobb karácsonyi ajándékát kaptam 2012-ben. Jött egy karácsonyi üdvözlő email ezzel a szöveggel a végén: „Egy kis ajándék a fa alá: FEL VAGY VÉVE! – mesélt a kezdetekről az ásotthalmi Király-Al-Nashef Sawsan Anna, aki a közelmúltban vehette át az Év Állatgyógyászati Asszisztense díjat.

– Egyszerűen imádom a munkám, a munkahelyem. A mai világban ezt sajnos nagyon kevesen tudják elmondani. A legnagyobb visszajelzés az, amikor a kutyus az autóból kiszállva húzza maga után a gazdit – tette hozzá.

Fotó: Török János

Állatok előkelő helyen

Az Annát díjra jelölő praxisvezető, Domán Gábor mellett szépen lassan beletanult az asszisztensi szakmába. – Nálam az állatok mindig előkelő helyet foglaltak el. Számomra ez az álommunka, megtaláltam a helyem – mondta a díjazott. Anna kutyák és macskák között nőtt fel, mindig a szívén viselte sorsukat, gyerekként befogadta volna az összes állatot. Férjével és négy kedvecükkel – Fakó, Vezér és Bodza cicákkal és Sheldon kutyával – élnek egy ásotthalmi tanyán.

Hangyafikarcnyival macskásabb

– Kutyát, macskát szerelemmel imádom, de egy hangyafikarcnyival macskásabbank mondom magam mint kutyásnak – tette hozzá. Segít a műtéteknél, vizsgálatoknál, különböző beavatkozásoknál. Egyszóval mindenben részt vesz, ami a rendelőben történik. – Rengeteget köszönhetek a főnökömnek Gábornak és feleségének Anikónak. Sokat tanultam tőlük, mindig türelmesek voltak velem és az évek alatt már a mozdulataikból tudom, hogy műtéteknél vagy éppen a vizsgálatoknál melyik eszközre van szükségük – mondta.

Egyszerű eset. A ház cicáját, Nyafit az ingatlannal örökölte a MóraMancs Állatorvosi Rendelő. Anna és a praxisvezető Domán Gábor felesége, Anikó a macska kötőhártya-gyulladását szemcseppel kezeli. Fotó: Török János

A gazdik először őt keresik

Domán Gábor hozzátette, Anna a legvadócabb cicát is megszelídíti és a legfélénkebb kutyát is képes megnyugtatni. Az állatokkal végtelenül türelmes és kellően határozott. A gazdik sokszor őt keresik első körben gondjaikkal, mert tudják, hogy munkaidőn kívül is segítőkész. Ha kell, hétvégén is beugrik a chipleolvasóért, ha kóbor állathoz riasztják.

Argentin dogokat támogat

Arra kérdésre, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki az év állatgyógyászati asszisztense legyen, azt válaszolta, hogy elsősorban a főnökei jelölése. A Murmuczok Kft. által hirdetett megmérettetésen első körben közönségszavatokat kellett gyűjteni, majd öten jutottak tovább a szakmai zsűri elé, akik nyolc szempont alapján hozták meg a döntést. A díjjal pedig az jár, hogy Anna bekerült a szakmai zsűribe, melynek tagjai eldöntik, ki lesz a következő év nyertese. A Szász Károly iparművész által készített elismerés – átlátszó antik belvárosi színház üvegből csiszolt díj, kék kör alakú Rózsák tere templomának üvegével – mellé járó pénzjutalom egy részét a számára legkedvesebb állatmenhelynek, a Segíts, hogy élhessünk Állatvédő Alapítvány – Dogó-Mentésnek ajánlotta fel.