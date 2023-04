Mint elhangzott, a Maros-parti strand területén található kalandpark már szerdán kinyitott. A turisztikai attrakcióelemeket – mint például a folyó felett átsikló canopy-pálya és az inga – már felülvizsgálták, a fákat úgyszintén, a zöldterületeket pedig felújították, kicsinosították. Új eszközök beszerzésére is készülnek. Hogy sikerül-e, az az uniós pályázati források függvénye. A tavaszi szünet után a kalandpark a hétvégéken lesz nyitva, és büfé is fogadja az érdeklődőket.

A közeli, 10 éve átadott lombkoronasétányt is átnézték, a fém- és faszerkezeteket, ahol szükséges volt, kicserélték, elvégezték a felületkezelést. Erre 18 millió forintot költöttek. A nyitással együtt a felújítást követően régóta nem használt élményelemet is újra átadnak a közönségnek. A lombkoronasétány megnyitás a hónap végén várható. A belépőárak picit nőttek: teljes áron 1200, térségi kártyával 600 forint, a makóiak pedig továbbra is ingyen látogathatják a lombkoronasétányt. Egy lecsúszás ára a toronyból benne van a jegyárban.

Farkas Éva Erzsébet összefoglalásként azt mondta, a városnak fontos, hogy a Hagymatikum bővítése mellett más szolgáltatásokat is nyújtson a helybelieknek és az ide látogatóknak – ezért is fontosak a Maros-parti fejlesztések. A jövőben az üdülőövezetet a vármegye bevonásával a kerékpáros- és a vízi turizmusba is szeretnék az eddigieknél jobban bevonni, például az ide vezető kerékpárút megépítésével.