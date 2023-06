A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikum öt tanulója és egy oktatója utazott a közelmúltban Poriba, Finnországba. A diákok a helyi iskola, a WinNova Erdészeti és Földmunka részlegének egy nyolcnapos, gyakorlatorientált képzésén vettek részt. A projekt célja az volt, hogy a partneriskola közreműködésével olyan gyakorlási lehetőséget biztosítsanak, amelyre a magyar iskolában korlátozottan vagy egyáltalán nincs lehetőség. Emellett a tanulók megismerkedhettek a finn kultúrával, iskolarendszerrel, gasztronómiával, természeti értékekkel, a fővárossal.

A pályázatra 13 diák küldte el jelentkezését. A pedagógusoknak öt tanulót kellett közülük kiválasztaniuk, akik az erdész szakmát, az iskolát és Magyarországot is képviselték és vállalták, hogy az ősszel Magyarországra érkező finn diákokat segítik majd a helyi programokon. A Kiss Ferenc tanulói a finn gyakorlatorientált erdészképzés minden területén kipróbálhatták magukat.

A finn gyakorlati erdészképzéssel ismerkedtek a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikum tanulói. Fotó: Kiss Ferenc Erdészeti Technikum

Az első nap biztonsági előadással és eligazítással kezdődött, körbevezették a tanulókat az iskola központi épületében és a gyakorlati helyszíneket is megtekinthették. Mindenki megkapta a gyakorlathoz szükséges védőfelszereléseket is. A hét többi napján kipróbálták a különböző szimulátorokat, kézi fűrészeket, láncfűrészeket, kézi és gépi favágási technikákat gyakoroltak. Sor került harvester forwarder és földmunkagépeken való gyakorlatra is. A szakmán túl a diákok betekintést nyerhettek a fa építőiparba is, hogy végigkövethessék a kitermelt fa életciklusát.

Fotó: Kiss Ferenc Erdészeti Technikum

A finnországi utunkat egy szakmai tanulmányúthoz tudnám hasonlítani

– kezdte az élménybeszámolót a 11. osztályos Szűcs Máté Barnabás. (Máténak nem ez volt az első külföldi útja az iskolával. Korábban megírtuk, hogy tavaly novemberben strasbourgi utazást nyertek, ahol megismerkedhettek az Európai Parlamentben zajló munkával.)

Csúcstechnológiás erdészeti fakitermelő gépekben ülhettünk és láthattuk dolgozni, láncfűrészes gyakorlatokat ismertünk meg. Alapvetően a finn erdőkben történő helyszíni munkavégzést ismerhettük meg. Az egy hét alatt sok szakmai tapasztalatot szereztünk

– tette hozzá Máté.