Nem panaszkodom, de nagyon sok munkánk van abban, hogy idáig eljutottunk a 2018-as szegedi indulástól mostanáig

– mondta lapunknak a már országos, sőt Európa-hírű rockzenei flashmob, a Cityrocks ötletgazdája.

Gajda Ferenc arról is beszélt, hogy idén már túl vannak egy sikeres veszprémi koncerten, de nincs megállás. Alig egy hónap múlva, július 29-én már a romániai Szatmárnémetiben lép fel Magyarország legnagyobb rockzenekara, ami egyébként már nemzetközi, hiszen sok külföldi tagja is van. Erre egyébként még várják a fellépők jelentkezését, és természetesen azokat is, akik csak a helyszínen néznék meg az egyedülálló produkciót.

Gajda Ferenc elmondta azt is, hogy már a 2018-as szegedi siker előtt is azon gondolkoztak, hogy nem csak egy koncertet szeretnének tartani, hanem egy sorozatot építenének fel a rendezvényből.

Szerencsére látszódott, hogy nagy az érdeklődés. A követező évben már Kecskemétre mentünk, az még KecskemétRocks néven futott, utána viszont úgy döntöttünk, hogy CityRocks néven folytatjuk

– tette hozzá.

A CityRocks egyébként mindig több, mint egy buli. Sok száz zenész érkezik a kisgyerektől az idős emberekig, a gyári munkástól a topmenedzserig. Az is teljesen mellékes, hogy valakinek pár tízezer forintos vagy éppen milliós felszerelése van. A lényeget úgyis mindenki magában hordozza. Mindegy, hogy ki honnan jön, ahogyan az is, hogy ki hová megy majd tovább. De itt egy frenetikus élményközegben tudjuk megtapasztalni azt, hogy voltaképpen milyen könnyen tudunk egymáshoz kapcsolódni. Ez az élő zene csodája

– mondta még Gajda Ferenc.

A fellépők között már legendává vált koncertsorozatról rövidesen részletesebben is hallhatnak a Délmagyar podcastjában.