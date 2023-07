A héten zajlik a zenetábor Sándorfalván, amely minden kétséget kizáróan a művész lelkek találkozóhelye. Itt mindenki a zenéért él és az élteti, azt pedig, hogy ezt milyen szinten művelik, pénteken, a zárókoncerten mindenki meg is mutathatja. Persze ha már előadásról van szó, sok esetben felmerül az is, hogyan jelenjenek meg a színpadon, hiszen egy jó imidzs legalább annyit jelent a megjegyezhetőségben, mint a tehetség.

Valószínűleg ezt próbálgatta pihenőidejében a 14 éves Tompai Attila is, aki hosszú, raszta haját kendő alá dugva, tükrös napszemüvegben járta a művészeti iskola folyosóit. Néhány perc leforgása alatt kétszer is rámosolyogtak: Te pont úgy nézel ki, mint Nagy Ádám. A Roy és Ádám formáció tagja a tábor egyik legkedveltebb tanára, Attila azonban azt mondta, ő bizony észre sem vette a hasonlóságot. Valahol, tudat alatt azonban valószínűleg mégiscsak példaképként tekintett a gitáros zeneszerzőre, aki szintén sokszor hordja kendővel lekötve haját, így amikor fotós kollégánk is ugyanezt mondta neki, úgy döntött, akkor bizony ezt a hasonlóságot egy szelfin is megörökíti. Bekopogott tehát Ádám órájára, és mivel ez a táborban senkinek nem okoz gondot, ha időnként félbeszakítja valaki a próbát egy kéréssel vagy kérdéssel, a zenész is mosolyogva állt rendelkezésre és elkészült a kép.

A fiatalember egyébként 9 éve dobol, tehát nem Nagy Ádám nyomdokain halad a zenélésben. Kívánjuk azonban neki, hogy ő is hasonló sikereket érjen el ezen a pályán. Ehhez talán a kezdő lökést pont ez a közös kép adta.