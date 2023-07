Mindez nem csoda, hiszen a kert legrégebbi, legsikeresebb és legtöbb látogatót vonzó eseményéről van szó. Közép-Európa legnagyobb virágzó indiailótusz-állományának tiszteletére ilyenkor ázsiai hangulatot ölt az intézmény. A botanikus kertbe látogatók megcsodálhatják a lótuszos tavat. A rendezvény névadó növénye, az indiai lótusz ilyenkor látható teljes pompájában. A vendégeket a tónál a víztükör fölé magasan kiemelkedő sötét rózsaszín lótuszvirágok tömege fogadja. A tó szigetének teaháza pedig kellemes kitekintő és pihenőhelyet kínál a különleges látvány befogadásához.

A programok szombaton és vasárnap is közös jógázással indultak. Majd a botanikus kert különböző helyszínein – a színpadon, a mediterrán üvegházban, a lótuszos tó partján, az Elefánt ligetben – koncertek, előadások, tánc- és harcművészeti bemutatók várták a látogatókat.

Az érdeklődők megismerkedhettek India tájegységeinek táncaival, láthattak kimonó- és japántánc-bemutatót, megtekinthették a japán, kínai vagy koreai teaszertartást, próbálkozhattak a kalligráfiával, jógákat és meditációs technikákat próbálhattak ki, vagy bekapcsolódhattak tajcsifoglalkozásba is.

A rózsakertben a Magyar Origami Kör mutatta be a japán papírhajtogatás művészetét, és a kiállítás mellett a vendégek maguk is elsajátíthatják az egyes alapfogásokat. A kertben kétóránként lótusztúra indult, az arborétumban nevelt távol-keleti növényeket mutatták be a füvészkert munkatársai.