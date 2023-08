A kisteleki betlehemes társulat miután „aranycsapat” minősítést kapott és abszolút első lett – immár hatodszor! – az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által Kárpát-medencére kiírt nemzetközi betlehemes versenyben, a közelmúltban joggal élvezhette jutalomnyaralását Horvátországban, az Adriai-tenger partján.

Adománygyűjtés és betlehemezés

Korábban megírtuk, és már most is említettük, hogy a kisteleki hittanosok hatodszorra nyerték meg a betlehemes vetélkedőt, sikerükkel és műsorukkal örömet szerezve sokaknak. Többször is bemutatták. A rászoruló gyermektársaik javára indított adománygyűjtéssel is szép eredményt értek el, 2022 karácsonyán pedig a háború sújtotta Kárpátalján élő magyar fiatalokat támogatták, koncerttel is. A szorgos csapat júliusban 17 fővel indult útnak a 8 napos kirándulásra.

Programokkal teli volt a nyolcnapos volt a jutalomút.

Tengerpart és fürdőzés

– Szállásunk a csodálatos tengeri partvidéken, Baska Voda külterületén, az 1800 méter magas hegy oldalában volt, kulcsos házakban laktunk. Érdekes és megható volt a találkozás, ugyanis együtt nyaraltunk azokkal a gyerekekkel, akiket az adománygyűjtéssel támogattunk: a Viskben, Huszton, Nagyváradon és Borsiban élő ifjakkal. Mindennap bemutatkozó estet tartott egy-egy csapat, településükről is sokat mesélve, ezáltal még jobban megismerték egymást és barátokká váltak – mondta Harmat József felkészítő tanár, kántor és hitoktató.

A programban szerepelt hajókirándulás Brac szigetére, Sumartin halászfaluba fürdőzéssel és a községgel való ismerkedéssel. Bevették, meghódították a kalózok egykori híres, hírhedt városát, Omist, a fenséges fellegvárral és kikapcsolódtak a Cetina folyó homokos strandján, a fürdés mellett csónakáztak is. Következett az újabb hajókirándulás Hvar szigetére, sucuraji strandolással, falunézéssel. Nem maradhatott ki a programból Makarska, Dalmácia egyik legsokszínűbb kisvárosának tengerpartján az egész napos lubickolás, valamint a nagy kikötőváros, Split sem, Diocletianus római császár palotájával, ahol maga a „császár” köszöntötte a kisteleki betlehemezőket. A bázis, Baska Voda is sok emlékkel gazdagította a fiatalokat.

Emlékek és születésnap

– A gyerekeknek fantasztikus élményekben volt részük, különösen azoknak, akik életükben most látták először a tengert és a búvárkodással felfedezett élővilágot: a halak, rákok, kagylók, tengeri sünök és tengeri uborkák sokaságát, amelyeket, ha tudtak megérintettek. A festői szépségű napkelték és naplementék is elvarázsoltak mindenkit. Nagyon gyorsan eltelt a nyolc nap, fájó szívvel hagytuk ott az Adriai-tengert és barátainkat – közölte Harmat József, akit tanítványai tengerparti énekléssel leptek meg és köszöntöttek fel születésnapján. Erről a kedves gesztusról az éppen jelenlévő horvát televízió is beszámolt.