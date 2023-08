Geszti Péter 17 évvel ezelőtt kezdte el írni az Ezeregy éjszaka című worldmusical-t, melynek pénteken a Szegedi Szabadtéri Játékokon tartják az ősbemutatóját. Bár eredetileg a dalszövegekért volt felelős, podcast műsorunkban elárulta: időközben kreatív producerré is előlépett. Így az utolsó héten már Szegeden lakott és minden nap kint volt a próbákon, hogy bábáskodjon a szuperprodukció felett.

Beszélgettünk vele arról többek között, hogy mennyire nyomasztja, hogy mindenki sikert vár tőle, ennek apropóján pedig arról is, hogy ő maga, aki zenészként, marketing szakemberként, motivációs trénerként és szövegíróként is látszólag sikeres mindenben, amihez csak nyúl, miben látja ennek a titkát. De őszintén beszélt arról is, mi változtatta meg évekkel ezelőtt a világhoz való hozzáállását, hogy miért unja már a reklámokat, melyekből évtizedekig nagyon jól élt, és visszatérve legújabb projektjére azt is elárulta, a pénteki bemutató után kinek a véleményére lesz a leginkább kíváncsi. Egy igazán emberközeli és mély beszélgetésba kapcsolódhatnak be, ha meghallgatják Geszti Péterrel készült podcast-ünket.