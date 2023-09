Miután elmondtam, hogy Szeged belvárosába kérek segítséget, azt kérdezték tőlem, melyik megyében vagyunk. Azt gondolom, azzal, hogy a segélyhívások országos központba futnak be, akár 1-2 perc veszteséget is jelenthet, mire egy, a várost nem ismerő diszpécsernek elmagyarázza a telefonáló, hol van. Ez pedig akár életekbe is kerülhet