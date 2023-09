Kislányként hasonló voltam, mint Laura: megvolt bennem mindaz, ami benne megvan, viszont mögöttem nem állt senki. Éppen ezért nem erre a pályára kerültem, abban az érában ugyanis más volt az életfelfogás, és én másfajta anyukát kaptam az élettől, akinek mindezek mellett hálás vagyok. Éppen ezért megfogadtam, ha lesznek gyermekeim, és valamiben tehetségesek lesznek, segítem őket, ahol tudom. Na, de azért erre nem gondoltam… Az élet elém tartott egy görbe tükröt. Laurát nem tartom vissza semmitől, tényleg céltudatos lány, akinek a helyén van az esze. Nagyon szerény, szenved egy kis önbizalomhiánytól is, de sokat beszélünk erről, és motiválom, hogy nyíljon meg, mert rengeteg érték van benne. Nem gondoltam, hogy a szépségiparon keresztül nyílhat meg előtte az út a színészethez, de olyan világot élünk, amelyben a pénz és a kiskapuk számítanak. Ő most ezeket nyitogatja. Kitört, és utólag azt mondom, teljesen igaza volt. Nehéz döntés volt a verseny elvállalása, főleg anyagilag. Ha nem így állnánk, ahogy állunk, akkor ez egy jó lehetőség: világot lát, olyan emberek közé kerülhet, akik segíthetnek neki mindenfelé a világban. Természetes, hogy féltem, de megvan bennünk az önzőség is, hiszen önmagunkat is féltem: vajon hova viszi el az élet? Egy 18 éves lánynál ezt el kellene engedni, de nehezen megy. Leküzdöm mindezt, kutatom az ismerősöket, a lehetőségeket, és rábízom magam az életre, amelynek az eddigi kereke mindig úgy forgott, hogy jutott a segítségből bőven. Őszintén, tisztán – így kell hozzáállni, és bízom a sorsban, a méltó jutalomban, amelyet a gyerekeim kapnak meg