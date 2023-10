Hogy fogyasztója remélhet-e tőle olyan energiát, ami komoly fizikai teljesítményhez vezet, hogy messzire repíti a diszkoszt, netán autót képes a szakadékba tolni (emlékezzünk csak a rasztahajú szereplőre a termék reklámjában), abban nyilván nem cikkünk hivatott állást foglalni. Ami tény, hogy nemcsak a retró láz miatt, de 70 éve töretlen népszerűségnek örvend a Sport szelet.

Rumos-kakaós csoki, politikai bevonattal

Az édesség a Népstadion 1953. augusztus 20-i megnyitója al­­kalmából debütált. A Magyar Dolgozók Pártja szovjet mintára elindította az MHK, azaz a Munkára, harcra kész! megmozdulást, a csokoládét eredetileg MHK Sport szelet elnevezéssel forgalmazták, lényegében sportpropaganda volt a zöld színű pa­­pírba csomagolt finomság. Az étcsokoládé-bevonatú, rumos ízű csokoládészeletet a Csemege Édesipari Vállalat gyártotta 25 grammos kiszerelésben. Kelendőbbé egy diszkoszvető figurájával igyekeztek tenni, amelyet Szécsényi Józsefről, a sportág jeles művelőjéről mintáztak. Vagy lehetséges, hogy először még nem is ő volt a minta?

Az 1960-as, 58,26 méteres nagy dobásom után lettem csokireklám, az arról készült fotót jelenítették meg a borítón. Nem foglalkoztam akkoriban a jogdíjjal, vagy az esetleges jövedelemmel. A csa­pattársaim és barátaim sokáig ösztökéltek, kérdezzek rá, de nem igazán törődtem vele, a sport, majd a sporttudomány sokkal inkább érdekelt. Elmélyedtem a versenyzés lélektanában

– nyilatkozta a 85 éves korában a Testnevelési Egyetemen tiszteletére tartott ünnepség alkalmával.

A csokit eredetileg MHK Sport szelet elnevezéssel forgalmazták, lényegében sportpropaganda volt a zöld papírba csomagolva.

Itt lapul egy rejtély, hiszen ha a sportoló jól emlékezett, és valóban csak 1960-tól került az alakja a csokipapírra, akkor vajon ki volt az első csomagoláson? A cikkünket egy korabeli MTI-s fotóval is illusztráljuk, az egy 1952-ben készült felvétel, tehát akár kezdetektől lehet, hogy Szécsényi Józsefet látjuk a csokipapíron. Az 1956-os forradalom után egyébként a gyártás MHSZ Sport szelet néven folytatódott a Budapesti Csokoládégyárnál, márpedig az első, 1953-ban forgalomba hozott papíron még az MHK felirat is ott díszeleg. 1993-ban a gyártó céget privatizálták, majd a Kraft Jacobs Suchard vásárolta fel, és arculatváltáson esett át. A csomagolásáról ekkoriban tűnt el az ikonikus rajz.

1953-ban így nézett ki a ma is népszerű finomság csomagolása. Fotó: DM

Az antik diszkoszvető alakját irigyelte meg

A kiváló sportoló valahol büszke is volt „csokiikonságá­­ra”, hiszen ennél jobb visszajelzés nem is kellett arról, hogy elérte a tökéletes diszkoszvető alakot, amelyre vágyott. De ki is volt Szécsényi József?

Szegváron született 1932. január 10-én, és a sport korán meghatározta az életét.

Focista akartam lenni, a 104 kilómmal és a 185 centimmel komoly esélyem lett volna jó csatárrá válni, az 1957-es párizsi főiskolai vb-n én voltam a 4-szer 100-as váltó befutó embere: 11,2 másodpercre bármikor képes voltam...

– emlékezett vissza a sportoló.

Amikor azonban a művészettörténet-tanárom megmutatta Müron Diszkobolosz című ókori szobrát, elhatároztam, nekem is ilyen alakom lesz, ezt a sportágat választom

– mondta egykor.

Mindez a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban történt, ahol Ternay László művészettörténet-óráján nyűgözte le a diszkoszvetőről készült antik műalkotás illusztrációja. Gim­­nazistaként leköszörült egy fogaskereket, azzal gyakorolt, fényképsorozatokat tanulmányozva igyekezett fejleszteni magát. A sportolói pályája olyan ívben emelkedett, akár egy diszkosz suhan a levegőben, már az első versenyen 39 métert teljesített a 2 kilogrammos diszkosszal, és ifjúsági válogatott lett. Az 1954-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, és ebben az esztendőben főiskolai világbajnokságot nyert.

Pályafutása első olimpiája az 1956-os melbourne-i lehetett volna, ám fegyelmezetlenség miatt büntetésből nem utazhatott ki. Az 1960-as római játékokon – legjobb európaiként – a negyedik helyen végzett 55.79 méteres eredménnyel, ami annak tudatában, hogy már jóformán a kezében fogta az ezüstérmet, végül csalódást jelentett.

Az első dobásom 58 fél volt – ezzel második lehettem volna –, de akkor egyedül én dobtam felugrásból, és a lábam a levegőben kívül volt a körön, amire a bíró azt mondta, hogy kiléptem. Ezért nem sikerült a dobogó

– idézte fel.

Számszerűen nem a legjobb eredménye, de ő maga a legnagyobb sport­élményének tekintette azt, hogy szinte a semmiből lett 5. helyezett Tokióban a következő olimpián, ugyanis abban az évben mindössze 27. volt a világranglistán. Kilencszer ért el magyar csúcsot, elsőként ő vetette a diszkoszt 60 méter fölé hazánkban (60,66 méterig jutott), és ötvenszeres válogatott volt.

Ő még nem a csokitól, sokkal inkább a súlyzóktól nyerte erejét, amivel eredményesen fel tudta venni a versenyt nagyobb testsúlyú riválisaival.

Az elsők között kezdte súlyzókkal növelni erejét. Fotó: Nemzeti Sport

Én sajnos nem voltam olyan korpulens, mint az amerikai Oerter, vagy Babka. Ők 128-130 kilósak, két méter magasak voltak, de én már 1953-ban súlyt emeltem, az első voltam, aki súlyemeléssel is készült a versenyszámban. Már gimnazista koromban emeltem, és a TF-en is tovább folytattam ezt a módszert. Mondhatom, hogy megelőztem a koromat

– magyarázta Szécsényi.

Tanulmányait is igen komolyan vette, előbb az ELTE pszichológus szakán végzett, bölcsészdoktori tudományos fokozatot is szerzett, majd biológiai tudományok kandidátusaként védte meg értekezését a Magyar Tudományos Akadémián. Hetvenedik évét betöltve méltán nyerte el a professor emeritus címet a Testnevelési Egyetemen.

Az egyetem elvégzése után visszatért szeretett gimnáziumába, 1957–63 között Szentesen testnevelőtanárként dolgozott. Az életét döntően meghatározó tanáregyéniség, Bácsalmási Péter csábította fel Pestre.

Péter bácsi minden meg­győző erejére szükség volt, hogy kimozdítson Szentesről. Végül harmadszorra sikerrel járt, így kerültem a TF-re 1965-ben

– mesélte.

Gazdag élet – nem pénzben mérve

A professzor jelentősen hozzájárult a hazai dobó szakág sikereihez. Szécsényi szakmai irányítása idején, a 70-es években a magyar diszkoszvetés a nemzetek rangsorában az USA mögött a második volt, olyan kiváló dobók jóvoltából, mint Tégla Ferenc, Fejér Géza, Mu­­rányi János és Szauer Pál. A sportszakma mesteredzői címmel ismerte el munkáját. 1980 és 1984 között Kuvaitban elsősorban a súlylökőkkel ért el kiemelkedő sikereket. Szegvár 2002-ben díszpolgári címet adományozott számára.

Nem csokiikonként gazdagodott meg, az ő gazdagsága a szakmai és sporteredményekben, valamint családja sikerei­ben mérhető.

A Testnevelési Egyetemen ismerkedett meg feleségével, Szécsényiné Fekete Irénnel, aki egyetemi docensként több évtizeden át oktatott a TF-en, és hosszú éveken át vezette az RG, Tánc, Aerobik Tanszéket. Lánya, Szécsényi Violetta közel húsz éven át oktatott az egyetemen, majd megbízott tanszékvezetőként ő vette át édesanyjától a tanszék irányítását. Talán egyedülálló, hogy a harmadik generáció, az unokája, Varga Dániel is a TF-en dolgozik. Ő nem a katedrát, hanem az egyetem igazgatási oldalát választotta, a Rektori Hivatal vezetőjeként komoly, felelősségteljes munkát végez – büszkélkedett Szécsényi Jó­­zsef, aki 2017-ben hunyt el Budapesten.