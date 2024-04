A héten lezárul a Tündérszépek országos szépségversenyre a jelentkezés, már csak pár napjuk van a Csongrád-Csanád vármegyei gyönyörű hölgyeknek, hogy benevezzenek ebbe a nívós megmérettetésbe és bebizonyítsák: nálunk élnek a legszebb lányok. A verseny különlegessége, hogy a Tündérszépek fotókkal versenyeznek a válogatókon, vagyis elég egy jó portfólió, aztán már csak a zsűri és a közönség szavazatait kell ezek alapján begyűjteni.

Az eddig jelentkezett vármegyei szépségek többsége élt azzal a lehetőséggel, hogy fotós kollégáink elkészítik a szükséges felvételeket: profi stúdióban pózolhattak, amelyhez természetesen szakmai segítséget is kaptak. Néhányuk fotóit már most is meg lehet tekinteni a delmagyar.hu oldalon – ennyi előnye van azoknak, akik már korábban neveztek a versenybe, hiszen az ő képeiken már szépen gyűlnek a közönségszavazatok.

Nem késő azonban még kitölteni a nevezési lapot. Sőt érdemes is, hiszen az élményen kívül, hogy országos szinten is ismertté válhatnak a mezőny legszebbjei, értékes nyeremények is várnak a lányokra. A győztes egy évre kap egy autót, mellette mobiltelefont és szépségápolási csomagot is hazavihet.

Fotózást is szervezünk még az utolsó pillanatba érkezőknek, vagyis ez a lehetőség is nyitva áll még azok számára, akik eddig gondolkodtak volna, hogy belevágjanak életük nagy kalandjába. Szóval hajrá szépségek, nevezzetek a tunderszepek.hu oldalon és találkozzunk a fotóstúdióban! Aztán pedig remélhetőleg a döntőben, amelyről természetesen lapunk is tudósít majd.