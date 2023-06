Június eleje óta folyamatosan emelkedik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi játszóterének látogatottsága, naponta 400 gyerek, illetve kisbabával érkező édesanya keresi fel a Retek utcai intézményt – közölte lapunkkal a segélyszervezet. Az ingyenes játszóteret évente több mint 68 ezer alkalommal veszik igénybe a látogatók, a korábbi évek tapasztalatai alapján a júniustól szeptemberig tartó csúcsidőszakban havonta jóval több mint tízezer kisebb és nagyobb gyerek, illetve gyerkőccel érkező felnőtt keresi fel az intézményt, amelynek munkatársai hasonló forgalomra számítanak ezen a nyáron is. A hónap elejétől a meghosszabbított nyitvatartással működnek, augusztus utolsó napjáig este 19 óráig lehet igénybe venni szombaton és vasárnap is.

Fotó: Majoros Árpád Csaba/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A több mint 2000 négyzetméteres területen elhelyezett játékok között parkosított terek adnak árnyékot, de a télen-nyáron nyitva tartó játszóházhoz tartozó terasz is véd a kánikulában. A téren egyébként a szabadtéri játékok mellett a játszóházban mosdó, pelenkázó, teakonyha is van.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 22 évvel ezelőtt nyitotta meg játszóterét Szegeden. Az ország több városában hasonló céllal létesített máltai játszóterek a céltalanul csellengő gyerekeknek kínáltak érdekes programokat, közösségi alkalmakat és élményeket, ezen felül a nehéz helyzetű családoknak nyújtottak szociális támogatást. Két évtized után a játszóterek feladata némileg átalakult, de ma is fontos közösségformáló szerepet töltenek be. A környékükön található, jellemzően lakótelepi környezetben élő, elszigetelődő családok, kapcsolatot nehezen teremtő gyerekek és fiatalok a máltai intézményben nem csak segítséget kapnak, hanem sokszor társaságot is találnak.