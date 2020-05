Gumicsővel öntötték magukba Sándorfalván a szeszt

„Elcsigázott, éhes favágók halálos törkölykóstolásáról” adtunk hírt 1933-ban. Váratlan szerencsének érezhették az ingyen pálinkát, hatan nem élték túl. Először arra gyanakodtak, a törköllyel volt baj. Aztán kiderült: ami történt, az szomorú „szociális regény”.

Sándorfalva község határában példa nélkül álló tömegszerencsétlenség történt, (…) hat ember meghalt – így kezdte tudósítását az 1933. február 15-ei Délmagyarország. Elcsigázott, éhes favágók halálos törkölykóstolásáról írt az újságíró: a szegedi kórházban hatan küzdöttek az életükért, közel húsz embert Sándorfalván ápoltak. A két tucatnyi ember között a közös pont a törkölypálinka fogyasztása volt.

Gumicsövekkel vedeltek

A sándorfalvi Németh Ferenc a Pallavicini uradalom erdősége melletti úton tartott hazafelé, körülbelül 35 liter frissen főzött pálinkával. Kóstolgatta is, úgyhogy kicsit már italos volt, amikor a grófi erdőségben fát vágó napszámosokkal találkozott össze. Megállították, inni kértek tőle, ő pedig gumicsöveket vett elő, letette az üveget az útra. A reggel óta fát vágó fáradt emberek „nekihasaltak a törkölynek”. Újabb és újabb napszámosok gyűltek a szekér köré, az arra járók is beszálltak a pálinkázásba. Hamarosan 44 ember fetrengett az úton, nagyrészt Pallavicini napszámosai. Az összes törköly elfogyott, úgy tudták, Németh figyelmeztette is az embereket, erős az ital.

„Mire a csendőrök észrevették a dolgot, alig találtak közöttük eszméleten levő embert és mire a szegedi mentők autója kiérkezett a részeg társasághoz, egyikük ott a helyszínen meg is halt.” – áll cikkünkben: egy ember útközben, egy a kórház kapujánál vesztette életét. A községből fáklyákkal mentek összeszedni az italozás résztvevőit.

Először mérgezésre gyanakodtak

Az egyik túlélő azt vallotta, a részeg Németh kínálgatta őket, és csak pár kortyot ivott, mégis nagyon rosszul lett. A nyomozás során kiderült, hogy Németh Ferencnek pálinkafőzdéje van, és a törkölyt maga főzte: arra gyanakodtak, a törköly mérgezett volt, vagy a főzésnél történt valami hiba.

A boncolások a heveny alkoholmérgezésen kívül nem állapítottak meg mást, de a pálinkafőzőt letartóztatták: nem akarták elhinni, hogy szimplán az alkohol végzett az emberekkel. „A tragédia részleteiről a nyomozás ujabb érdekes adatokat állapított meg. Ezek szerint Németh Szegeden igyekezett eladni pálinkáját. A törköly azonban nem kelt el és ezért elkeseredésében elhatározta, hogy szétosztja a szegények között az italt.”

Csak a zsellérek lettek rosszul a párlattól

Másnap azonban újabb részletek derültek ki a Sándorfalvát felzaklató ügyről. Mégpedig az, hogy az eset valójában egy „halálos szociális regény” – majdnem egy egész oldal foglalkozik a „sándorfalvi zsellér-

tragédiával” a lapban. Leírták, hogyan viszik a fakereszteket a szegedi temetésre, a vöröscsárdai erdőben vágták az akácot, ahol a tragédia történt. Dobó István, aki az úton megállította Némethet és inni kért, nem is emlékezett a történtekre. Két fia a hat áldozat között volt.

Németh Ferenc azonban nem mérgezte meg a zselléreket. A fáradt, alultáplált emberekkel valóban a szesz végzett. A sándorfalvi lakos ugyanis, – mint kiderült –, több helyen is adott el a pálinkából, maga is ivott belőle. Senki sem lett rosszul az italtól, csak azok a favágók, akikkel azon a végzetes napon találkozott.