Így készült Cipi bácsi erdélyi flekkene és vargabélese

Barabás Sándor után kapkodtak a csárdák, kocsmák Szegeden. Neve 1937 óta az erdélyi flekken védjegye volt a városban.

Cipi bácsi erdélyi flekkenje és vargabélese két generáción át híres volt Szegeden. Hogy Barabás Sándor vendéglősből mikor lett Cipi bácsi, azt sajnos nem tudjuk. Volt ideje bácsivá válni, mire a Délmagyarország 1975-ben portrét írt a mesterről, addigra már jó negyvenöt éve sütötte Szegednek a rostélyost. Nyugdíjas korára, az 1970-es években az egykori “Csirkecsárdában”, a régi Móra TSZ vendéglőben sütött minden kedden és csütörtökön. A háború előtt pedig a Janik vendéglőt vitte sikerre erdélyi flekkenjével és vargabélesével, s az államosítás után beállt szakácsnak.

A flekkenváros

Barabás Sándor első hirdetését 1937-ben jelentette meg a Délmagyarországban: „A Janik-vendéglőben minden szombaton kitűnő erdélyi flekken. Szíves támogatást kér Maros-Vásárhelyi Barabás Sándor”. A régi Baross vendéglőből ekkor lépett ki és vette át a már akkor jó hírű Janik-vendéglőt a Bocskai utca és Szent István tér sarkán. A marosvásárhelyi jelző a hirdetésekben idővel átcsúszott a flekkenre, jelezve, hogy a vendéglős nem amolyan Szent István téri flekkent készít, hanem egyenesen az erdélyi városból hozta a tudást. Egyébként a legjobb helyről: Erdélyben ma is sokfelé kultusza van a flekkennek, de Marosvásárhelyet egyenesen flekkenvárosnak nevezte Molter Károly író, habár bizonyos éllel a kisvárosi kultúrszomjat illetően. Cipi bácsi a Délmagyarországnak azt nyilatkozta, marosvásárhelyi nagybácsijától tanulta a két erdélyi étel készítését.

Pilátus a krédóban

A Janikból a budai kisvendéglőkhöz hasonló, “úri közönség által látogatott” kerthelyiséges éttermet csinált. A vendéglő az 1940-es években tovább működött, folyamatosan hirdetve a flekkent és a vargabélest. Ebből az időszakból származik Barabás Sándor egyetlen fennmaradt közéleti ügye is (már azon túl, hogy 1950-ben államosították a vendéglőjét). A Délmagyarország megőrizte a nyomát, hogy 1946-ban Barabás Sándort tanúként idézte be a népbíróság Tukats Sándor szegedi főispán perében a városháza közgyűlési termébe. Hősünk kisember volt, úgy került a népbírósági elé, mint Pilátus a krédóba: éppen az ő vendéglőjébe járt az 1940-es években egy jobboldali politikai elitből álló asztaltársaság, ezért neki kellett tanusítania, hogy ott többször látta együtt Tukatsot a szegedi német konzullal egy asztalnál. Tukats megszállás alatti német együttműködése a flekkensütő Barabás nélkül is ismert volt, a hatalomcsinálók titka marad, hogy milyen céllal rángatták bele a népbírósági perbe.

A vendéglő az államosítás után még működött, 1950 nyarán is ez az apróhirdetés jelent meg a Délmagyarországban: “A Janik vendéglőben minden csütörtökön flekkenvacsora. A flekkent Barabás süti.”

Csak érteni kell hozzá

A jó flekkent megbecsülték a szegediek, ezért Cipi bácsit az államosítás után tovább kísérte hírneve. 1963-ban nyugdíjba ment, és még mindig szükség volt rá a flekkensütő mellett. Az 1970-es évek elején megnyílt “Csirkecsárdába” a Szent István téri Búza kocsmából ment át. Bagaméri László írta róla a Délmagyarban, hogy amikor a Búzából eljött, az ott maradt szakácsok megpróbálták a flekkensütést – de egyiknek sem sikerült úgy. Cipi bácsi hamisan mosolygott a dolgon, “valamit elhibázhattak”, válaszolta, bár ő úgy gondolta, a flekkennek nincs különösebb titka, csak érteni kell hozzá. Cikkünk szerencséjére az újságíró kikérdezte, hogyan is csinálja:

“Kizárólag sertéskarajból. Persze arról is le kell vágni a zsiradékos részeket, mert az a parázson kiolvad, és alig marad hús. Egy stóc (kb. 70-80 cm hosszú) karajból, hozzáteszem, csak a legszebb, legjobb húsból, levagdalok jó vastag szeleteket, meglapítom egy kicsit a bárddal, besózom, beborsozom, aztán mehet a jegesbe. Ott még puhul. Mindez történik egy nappal a sütés előtt. Ezután következik a legnehezebb munka, mégpedig kiégetni a faszenet. Egy és egynegyed óra után kezd izzani. Amikor ezzel elkészültem, a hússzelet egyik felét megmártom pecsenyezsírban, hogy ne ragadjon a rácsra, aztán elkezdődik a sütés. Nincs ennek titka, csupán érteni kell hozzá. Csak só és bors van a húson. Hogy milyen arányban? Hát ezt nem tudom, ez egyéni dolog. Nekem már a kezemben van. De hol is hagytuk abba? Ja…, a hússzelet 6—8 percig sül a rácson, aztán megfordítom, és pecsenyezsírral locsolgatom. Állandóan mellette kell állni, mert többször is fordítani kell. Amikor beleszúrom a kétágú villát, már megérzem, hogy jó-e a flekken.”

Erdélyi volt a vargabélese is

A vargabéles eredetéért két erdélyi vendéglő is verseng, mondják, hogy a kolozsvári Darvasnál készítették legjobban, de mások szerint meg a marosvásárhelyi Gusáth vendéglőé volt a legjobb. Barabás Sándor mindenesetre a Maros-parti városból hozta Szegedre a vargabéles-készítését. A Délmagyarországban ennek a receptjét is elmesélte (bár újságírónk a recept leírásából lehagyta a túrót): 10 tojás sárgáját cukorral és fél kiló túróval kikeverte, 3 tojásból laskát nyújtott, kifőzte, lehűtötte, 10 deka mazsolával, vaníliával, némi vajjal és a túrós keverékkel összevegyítette, majd a tojásfehérjéket felverte és lazán a keverékhez adta. Az egész egy réteslapokkal bélelt tepsibe került és újabb réteslapok kerültek rá. Akkor volt készen, amikor a villára már nem ragadt a töltelék. Vágáskor vaníliás cukrot szórt a tetejére, s ilyenkor Cipi bácsi még visszarakta a sütőbe, mert a vargabéles langyosan a legfinomabb.

Csinálom, ameddig bírom

Cipi bácsi neve ekkor már védjegy volt a flekkenen és a vargabélesen. Jóval később, a 2010-es években Oláh Dezső Kiskőrössy halászcsárdájának étlapján is ez szerepelt: Cipi bácsi-féle flekken és vargabéles. Annyira sokat ért flekkensütő tudása, hogy még nyugdíjas korában is több étterem próbálta elcsábítani. A magasabb fizetés mellett azt is felajánlották, hogy autóval hozzák-viszik a lakásától, de őt ez nem érdekelte, maradt a Csirkében. 72 éves volt, amikor Gyenes Kálmán 1975-ben megörökítette a flekkensütő mellett. Csinálom, ameddig bírom, mondta. “Vagy a lakásomra vagy ide a Móra csárdába hozzák utánam a koporsót.”

Öt év múlva, 1980 áprilisában jelent meg halálhíre a Délmagyarországban. “Felejthetetlen férjem, Barabás Sándor (Cipi) rövid szenvedés után elhunyt.” A Dugonics temetőben nyugszik.