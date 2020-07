Na de hol játsszanak a gyerekek?

Szűkös, szennyes udvarok, nyirkos odúk lakás címszó alatt, poros, forgalmas, veszélyes utcák – ezek a játszóhelyek álltak egy szegény gyerek rendelkezésére a városban, amikor lapunk elindult. Az első évtizedekben folyamatos probléma volt, hol játsszanak a szegedi gyerekek.

Ijesztően szaporodnak a „kövi gyerekek” – áll a Délmagyarország 1911. július 7-ei cikkében: gyermekek ezrei játszanak a megyében forró, poros, szennyes utcákon. Szegeden „az udvarok szennyesek, rosszul kövezettek, kicsik, egészségtelenek. Az utcák rossz kövezésűek, […] külvárosban bűzös árkúak és – mindenütt, mindig – veszedelmesen porosak. Játszótér pedig egyetlenegy sincs Szegeden!” Sem gyermekfürdőhely. „[…] ha a gyermek ösztönszerűleg üdíteni akarja kis testét, vagy a kubikos, piszkos vizű gödrökbe fullad, vagy a szabad Tiszába, hova lopózva jutott.”

A napfény mindenkié

Ha már a gyerekeket nyirkos, sötét odúk helyett jobb lakással ellátni nem tudják, legalább egészséges helyeken játsszanak tavasztól őszig – ezt fontosnak tartották a tuberkulózis elleni küzdelemben. A levegő, a napfény mindenkié, írtuk. 1913-ban a Mars téren, majd Alsóvároson, Rókuson, Felsővároson is terveztek játszó- és sporttereket. Ám 1918. március 21-ei lapszámunkban kérték, hogy „gyermekjátszóhelyek hiányában” legalább a tereken „keresztül-kasul húzódó kocsiutakat szüntesse be, környéküket rendszeres locsolással […] pormentesítse a város”.

1926. december 3-án adta hírül lapunk, hogy a tanács elrendelte a külvárosi részek befásítását, ahol a gyermekeknek nincs nyáron árnyékos, portalan játszóhelyük. A programba felvették az alsóvárosi Szabadság teret, a Kolozsvári, a Vadkerti, a Kálvária, a Lechner teret. Azért a kicsik is megérték a pénzüket: „sokszor megesik, hogy a rakoncátlan gyerekek tövestől tépik ki a zsenge facsemetéket, sípot, ostornyelet faragnak szárából”.

Megfélemlíteni

A szűkebb belvárosban csak a Stefánia volt alkalmas hely, de a por elüldözte a gyerekeket a sétányokról. 1930. június 29-én tűrhetetlen állapotokról írt lapunk. A gyerekek a korzó Tisza Lajos-szobor körüli részén játszottak, fociztak, köztük autók, villamosok jártak. A főkertész vízhiányra hivatkozva nem öntöztette a Stefániát – a Tisza partján. Egy év múlva volt más baj is: „[…] szigorú csőszök járkálnak a tereken azzal a feladattal, hogy ha valamelyik gyerek a fűre merne lépni, arra azonnal rá kell kiabálni és mindörökre megfélemlíteni”. 1938-ban a felsővárosi gyerekek is Fodortelepre jártak ki a töltésoldalba, mert „már a Csillag téren is csősz van”.

350 gyerek egy udvaron

A játékot a háború sem szüneteltethette: 1941 májusában beadvány érkezett a városházára, hogy a város a játszóhelyeket „helyezze ismét rendelkezésre”.Az „átkosban” is elő-előkerült a játszóterek kérdése. 1959-ben hároméves kisfiút ütött el a lovas kocsi, mert az úttesten játszott, 1961 februárjában három tíz év körüli kisfiú veszett oda a Búvár-tó jegébe szakadva, a Bartók téri játszótérre indultak.

Az akkori Marx tér, ma Londoni körút 1. alatti huszárlaktanyából átalakított bérházban 350 gyerek lakik, jelent meg lapunkban 1964. július 8-án. Van, akinek az anyja még az ennivalót is kosárban ereszti le, fel sem megy egész nap az udvarról. Tanakodtak, hol lehetne megfelelő játszóteret kialakítani nekik a környéken, berúgják az ablakokat labdával. Azóta már a Kálvária téren is van egy – ahogy szinte minden fentebb említett helyen.