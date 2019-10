Nem a darabszám az első az autógyárnál

Van olyan márka, amelyik képes ellenállni a piacot uraló várositerepjáró-gyártásnak, nem áll be a sorba, és inkább az exkluzivitásra törekszik. Ezt csak úgy teheti, hogy megkéri az autó árát.

A kevesebb néha több, tartja az örök érvényű mondás, ami minden logika ellenére néha az autóiparra is igaz. Pedig az ágazat alapvetően a darabszámokról szól. A nagy volumenű eladások tartják igazán életben, így jobban megoszlanak fejlesztési költségek, és a sok kis profit is sokra megy. Ha kisebb a darabszám, drágábban kell adni az autókat.

A témára a The Drive magazin hívta fel a figyelmet, amikor még az F8 Tributo Spider és a 812 GTS közös leleplezésén faggatták Enrico Gallierát. A Ferrari marketing- és kommunikációs igazgatója ki­­jelentette, valószínű, hogy mindig kevesebb autót fognak gyártani, mint amennyire piaci igény lenne. Ennek egyszerű oka van, így szeretnének exkluzívak maradni. Egy olyan autógyár, amelynek a modelljeire vágynak az emberek, de egyszerűen nem képesek megkaparintani… Tulajdonképpen erre a felfogásra épül a történelmük, ezt vitte végbe Enzo Ferrari, amikor dacból megalapította saját autómárkáját.

– Mindig legalább egy au­­tóval kevesebbet fogunk el­készíteni, mint amennyire szükség lenne. Talán ennek is tudható be, hogy nem álltunk be a sorba, és nem mutatunk be még saját SUV-modellt. Pedig minden pletyka arra utal, hogy már dolgozunk rajta – mondta Galliera. Noha akár logikus döntés lenne egy városi terep­já­­ró bevezetése, a Ferrari nincs annyira rászorulva pénzügyileg, mint más exkluzív autógyártók.

Elég csak a Porsche Ca­­yenne-­­t említeni, ami sikeres, és képes olyan profitot ter­­melni a stuttgartiaknak, hogy tovább gyárthassák a modellt, ami élteti őket. Vagyis a 911-est, ami a végtelenségig konfigurálható. Volumenmodell lett a Lamborghini Urus, de az Aston Martin DBX-ből is több fogy majd a bemutatója után, mint egy Vanquishből.