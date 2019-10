Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít a megtévesztő hirdetés

Sorozatunkban az átverős, sokat ígérő reklámokkal kapcsolatban vártuk olvasóink kérdéseit. A fogyasztóvédelmi szakértők válaszából kiderült, jó, ha tisztában vagyunk az elállási jogunkkal és annak részletes feltételeivel.

– Olvastam egy meggyőző cikket arról, hogy erős fájdalmaink végre elmúlhatnak. Szintén nyugdíjas férjemmel már hosszú ideje küzdünk az egyik újságban is leírt panaszokkal, ezért megrendeltük a terméket. Már nagyon bánjuk, úgy érezzük átvágtak bennünket.

– Elterjedt gyakorlat, hogy a koruknál fogva hiszékenyebb, és kiszolgáltatottabb fogyasztókat céloznak meg ilyen megtévesztő hirdetésekkel. A távollévők között kötettett szerződéseknél a jogszabály 14 napos elállási jogot biztosít, tehát ha elhamarkodottan döntöttünk, érdemes ezen határidőn belül jelezni, hogy elállunk a termék megvásárlásától. Ha erről a lehetőségünkről nem tájékoztattak, akkor a 14 nap egy évvel meghosszabbodik!

Bejelentést tehetünk

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet egy termékről valótlanul azt állítani, hogy képes különböző betegségek gyógyítására. Javasoljuk, hogy a fogyasztó tegyen bejelentést a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal fogyasztóvédelmi osztályánál, a gazdasági verseny érdemi érintettsége esetén a Gazdasági Versenyhivatalához fordulhatunk.

Akció, ami nincs

– Az üzlet bejáratánál tábla hirdette, hogy „leárazás”, ám a boltban egyetlen akciós terméket sem találtam. Azt mondták, hogy éppen ma járt le az akció, és másnap le fogják venni a táblát. Még több óra volt hátra a nyitva tartásból, és ha másnap csak záráskor veszik be, akkor két napig megtévesztéssel csábítják be a vevőket. Ezt megtehetik?

– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha valótlan információ közlésével késztetik a vevőket arra, hogy betérjenek egy boltba. Nyugodtan szólítsuk fel az üzlet dolgozóját, vezetőjét, hogy vegyék be a téves tájékoztatást. Amennyiben ez nem történik meg, akkor ez esetben is a Járási Hivatalban működő fogyasztóvédelmi osztálynál tehetünk panaszt. A hatóság az eset körülményeire tekintettel akár pénzbírsággal is sújthatja a jogszabálysértő vállalkozást.