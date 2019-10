Purhabbal javították meg a balesetveszélyes temetőkerítést

Megírtuk: méretes betonelemek estek le Szegeden az alsóvárosi temető kerítéséről, és van még ott esni készülő darab. Megjavították – purhabbal „fixálták” a tömböket. Jól van ez így?

Morbid lenne, ha az alsóvárosi temető kerítése juttatna valakit a sírba, írtuk október elején. A temető kerítéséről a Vám tér és a Szabadkai út sarkán, a kanyarban méretes betonelemek estek le, és volt még, ami hullani készült. Jó lenne valahogy stabilizálni, mielőtt baleset történik, jeleztük. Nemrég láttuk, hogy a stabilizálás megtörtént, de érdekes módszerrel: purhabbal töltötték ki a betonelemek melletti réseket. Önök hallottak már a purhab hasonló felhasználásáról?

Utánanéztünk az interneten, és azt találtuk: nem ördögtől való purhabot használni hézagkitöltésre, de 4-5 centinél szélesebb réseknél nem igazán javasolják. A purhab eredeti funkciója szerint szigetelőanyag, tehát a szokványos használatnál még kerül rá vakolat vagy egyéb réteg, nincs kitéve az időjárás viszontagságainak.

Vannak olyan fajtái, például a kútgyűrűknél is használható, ami kiválóan tapad a betonhoz, tehát végül is ragasztja is az elemeket, nem csak kitölti a hézagot. Akár még biztonságos is lehetne a megoldás – viszont azt írják róla, nem UV-álló, tehát kültéri használatnál mindenképpen le kell fedni valamivel, hogy ne érhesse direkt napsugárzás.

Hogy nem szép, az tény – de mit gondolnak, balesetveszélyes a megoldás, vagy sem? Javítanák így a kerítésüket?