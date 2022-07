Nem kell az egész lakást munkahelynek tekinteni, ha a távmunkavégzés a munkavállaló otthonában történik, de minimum 2-4 négyzetméteres területet kell biztosítani a munkához.

A területen lennie kell munkaasztalnak, munkaszéknek, számítógépnek, irattároló szekrénynek és nyomtatónak is – derült ki a Technológiai és Ipari Minisztérium www.mvff.munka.hu oldalon közzétett tájékoztatójából, melyben a számítástechnikai eszközzel végzett távmunka munkavédelmi szabályait összesítették.

Egyszerűsödtek ugyanis a távmunkával kapcsolatos szabályok, ezáltal javulhatnak az otthonról dolgozók munkakörülményei, csökkenhetnek az egészségügyi kockázatok.

A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkáltatónak írásos tájékoztatást kell adnia a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető, biztonságos körülmények szabályairól.

Ez alapján a munkavállaló szabadon választhatja meg a munkavégzés helyét, de ügyelnie kell a munkahely helyes ergonómiai kialakítására, a jó világításra, a szünetek betartására, valamint fontos az is, hogy korszerű monitorral dolgozzon.

A munkáltatónak nemcsak az általa biztosított, hanem a munkavállaló által beszerzett munkaeszközök esetén is meg kell győződnie arról, hogy az eszközök megfelelnek-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményének.

Különösen fontos az is, hogy még a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltató munkavédelmi oktatást tartson és abban térjen ki a távmunka végzés során felmerülő veszélyekre, így az egészségkárosító kockázatokra, valamint a megelőző és védőintézkedésekre is.

A minisztérium összefoglalója szerint a távmunka során bekövetkezett balesetet a munkavállalónak jeleznie kell a munkáltató felé, melynek meg kell vizsgálnia a balesetet, majd el kell döntenie, hogy munkabalesetnek tekinti-e.

A távmunkában dolgozók egyébként átalánydíjat kaphatnak a feladataik ellátásával kapcsolatos költségekre, így a rezsire, az internetre és a biztosításra is, de ennek mértéke maximum a mindenkori minimálbér 10 százalékát érheti el.

A szaktárca beszámolt arról is, hogy a foglalkoztatottak aránya a 2010-es 56 százalékhoz képest tavaly nyár óta 74 százalék körül alakul Magyarországon, ez a ráta pedig tovább javítható a nem tipikus foglalkoztatási formák, így a részmunkaidő és a távmunka kiterjesztésével is. Hozzátették, 2020 májusában mintegy 750 ezren dolgoztak legalább alkalmanként otthonról, ez azóta nagyjából a felére csökkent, de még így is többszöröse a korábbi értékeknek.