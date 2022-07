2018-ban száz hektár földet vásárolt a Pick az ELI lézerközpont és a sztráda között, a Hansával szemben tervezett zöldmezős beruházásához, de időközben változtak a terveik, és végül nem itt épül fel az új szalámiüzem, hanem a Szabadkai úton.

Történt a telken érdemi közműberuházás, így a sztrádalehajtónál lévő terület még értékesebb, forgalomképesebb lett

– mondta Takács István. A Pick vezérigazgatója hozzátette, ha érkezik rá egy olyan ajánlat, ami a tulajdonosnak elfogadható, értékesíthetik.

Takács István, a Pick vezérigazgatója szerint az egyedi és utánozhatatlan ítze teszi messze földön híressé a szegedi terméket. Fotó: Török János

Úgy véli, azzal, hogy barnamezős beruházás keretein belül épül fel az új szalámiüzem, felszabadul egy nagy, értékes telek, amihez úgy állnak hozzá, hogy ez a városnak és nekik is plusz lehetőség. A szegedi önkormányzat valóban nem dúskál érdemi méretű, kiajánlható ipari területekben.

Nincs igazán sok nagy létszámot foglalkoztató vállalkozás Szegeden, de ez a telek tökéletesen alkalmas arra, hogy otthont adjon egynek. Nemcsak a város tud a lehetőségről, hanem a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Szegedi Tudományegyetem is. Vannak érdeklődők, hisz mégiscsak a lézerközpont, a jövőben felépülő tudáspark melletti telekről beszélünk

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

40 milliárdból épül

A Szabadkai úton épülő új szalámiüzem 40 milliárdos költségéből 10,6 milliárd forint állami támogatás. A beruházás végösszege szinte biztosan magasabb lesz ennél, hiszen folyamatosan emelkednek többek közt az építőipar árai és az ukrajnai háború is nehezítheti a beruházást, gépbeszerzést.

Az a koncepció marad, amit 2020 végén elfogadott az igazgatóság, nem kell újratervezés, az ütemezés sem változik. Természetesen emelkedtek a nyersanyagárak, a külső erőforrások megdrágultak, többe kerül az építőanyag, a munkaerő, és mindez akkor realizálódik majd, ha megkötjük a szerződéseket. De megcsináljuk, csak magasabb költséggel

– rögzítette a vezérigazgató és Csőke Péter, az új szalámiüzem beruházási projektvezetője.

A Szabadkai úti új szalámiüzem elkészülte után a Maros utcában megszűnik a termelés, felszabadul egy nagyon értékes és méretes belvárosi terület Szegeden.

Jelenleg nem ennek a teleknek az értékesítésén van a fókusz, az viszont biztos, hogy az a városrész logisztikailag egyre alkalmatlanabb a gyártásra. Ott csak a szalámirudakat töltjük, füstöljük, érleljük és utána a Szabadkai útra szállítjuk például szeletelésre, csomagolásra

– vázolta röviden a mai gyakorlatot Takács István.

A Maros utcai telep felszabadul

A vezérigazgató elmondta, várhatóan 2025 első felében szűnik meg teljesen a gyártás a Maros utcában, az ott dolgozóknak pedig a Szabadkai úti üzemben biztosítanak a jövőben munkát. 2024 végén töltenek utoljára ott szalámit, az érlelés húzódhat át a következő évre.

A beruházás alatt növekszik majd a forgalom a Szabadkai úton, ami már most, békeidőben is gyakran bedugul a vasúti átjárótól a körforgalmon át egészen a Móravárosi körútig. Ez azonban nem csak a Picknek köszönhető, hiszen egyébként is nagy a forgalom a környéken.

A beruházás alatt valamivel nagyobb lesz, de az új üzem felépítését követően a mostanihoz képest csökkenni fog a városban a forgalom. Ennek oka, hogy a Maros utca és a Szabadkai út között napi 8-10 teherautó-járat meg fog szűnni, míg a megnövekedett kapacitásunk miatt hetente csak 2-3 kamionnal fog több érkezni, s ennyivel több hagyja majd el – szintén hetente – készáruval az új szalámiüzemet

– vázolta a jövőt a vezérigazgató.

Megtudtuk, a Maros utcában feldolgozott hús is a Szabadkai útra fut be először, innen autózik át a belvárosba, ahol nincs tárolóhely, így mindig csak a napi mennyiséget szállítják oda egyszerre.

Próbaüzem jövőre

A bontási munkák, amelyek viszonylag csendben már megkezdődtek, az év második felére fejeződnek be, az építkezés ezt követően indul. A tervek szerint 2023 végén kezdődhet a próbaüzem, az első termékek 2024-ben kerülhetnek ki az új szalámiüzemből.

Szegeden, a Szabadkai úton, az érlelőtorony közelében lesz majd az új gyártóüzem. Fotó: Karnok Csaba

A költségek a tervezettnél nagyobbak lesznek, de nem fogunk kispórolni belőle tételeket, hogy visszavágjuk. Drága lett a beton, de nem fogjuk fából csinálni. Amit most megépítünk, azt nem három évre húzzuk fel, az érlelőtorony is régóta áll, és még vagy 50 évig itt lehet, annyira jól megépítették egykor

– mondta Csőke Péter, hozzátéve, a barnamezős beruházás építési tervei már készen vannak, és a kivitelezésére is pályázatot írnak ki hamarosan.

Olaszok segítenek

A szalámit az olaszok találták fel, gyártástechnológiában is a legjobbak.

Egy olasz technológusi gárdával közösen fejlesztjük ki az új üzem gépsorait. Vehettünk volna kész technológiákat is, de mi a saját képünkre szeretnénk alakítani őket, amin már három éve folyamatosan dolgozunk. A PICK szalámik egyediek és utánozhatatlanok, így egyedi gyártástechnológiára van szükség, amivel változatlanul garantálható ugyanaz a minőség és ízvilág, amit már megszoktak a fogyasztóink

– hangsúlyozta a vezérigazgató, hozzátéve, az egész technológián egy, az egyetemmel közös projektben is végigmentek.

Lakossági észrevételeket várnak

Az építkezéshez kapcsolódó lakossági észrevételeket a [email protected] e-mail-címen várják, érkezett is már jó néhány levél.

Nagyon örültünk, mert eddig javarészt pozitív visszajelzéseket kaptunk, illetve érkeztek kérdések is, ezeket megválaszoltuk az érdeklődőknek. Egy visszatérő, nem is a legközelebbi lakók egyikétől kapjuk a legtöbb kritikát. Már személyes találkozót is felajánlottam, de nem jött össze. Azt sajnálom leginkább, hogy a kelleténél több energiát vesz el a kollégáimtól. Átlátható a beruházás, mindent engedélyeztettünk, folyamatosan egyeztetünk az önkormányzattal és az illetékes hatóságokkal, és pluszban is hozunk olyan intézkedéseket, amit a jogszabály nem is írna elő. Tényleg minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a környéken lakók mindennapjait ne zavarjuk

– mondta Takács István.