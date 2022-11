Mint az önkormányzati képviselő elmondta, új kút fúrását is tervezi az önkormányzat, ami nagyban segíthetné a városközpont energiaellátását, ha a három tízemeletes társasházat is be lehetne kötni a termálfűtési rendszerbe.

A képviselő hozzátette, a város óvodái is megújultak energetikai szempontból, némelyikük pedig a termál-hálózatba is be van kötve és napelemes rendszert is telepítettek több intézményben. Ezen a téren tovább fejlesztenék a többi óvodát is.

Gyovai Zsolt kiemelte, választókörzetének lakói leginkább a hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban várnak megoldást, valamint új parkolók kialakítását is kérték az önkormányzattól.

– A tízemeleteseknél neuralgikus pont a hulladékgyűjtő szigetek állapota. Ezzel napi szinten küzdünk, takaríttatjuk a városellátóval és a hulladékgyűjtő céggel is, igyekszünk rendben tartani. Emellett külön kérték a körzetemben élők, hogy a Szegedi úton, a Kisfaludy utca sarkánál létesüljön egy gyalogátkelőhely. A zeneiskola mögötti útszakaszon megnyitottuk az iskola kapuját, hogy csökkentsük a Szentesi út forgalmát iskolaidőben; ott is szükség lenne egy gyalogátkelőhelyre, hogy biztonságosan tudjanak a gyerekek közlekedni. Az adott útszakaszon új parkolóhelyek kialakítására is szükség lenne – számolt be a képviselő.