A 108 férőhelyes, 924 m2 alapterületű, három épületrészből álló, panel technológiával épült óvodát 1981-ben adták át, mára időszerűvé vált az energetikai korszerűsítése. Az átfogó modernizálással energiagazdaságosan működik majd az óvoda, az eddigi tapasztalatok alapján az intézmény energiafelhasználása akár 60%-kal csökkenhet.

Az energetikai korszerűsítésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a TOP-6.5.1-19-SG1-2020-00006 azonosító számú, „Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése” című projektben kerül sor. A fejlesztésre 330 millió forint európai uniós támogatást használ fel a város, ehhez az önkormányzat további 20 millió forint önerőt biztosít.

Az energetikai felújítás során a homlokzatot és a lábazatot hőszigeteléssel látják el. A főbb épületrészekre zöldtető készül. Hő- és vízszigetelést kap a lapostető is. Az épületeket összekötő közlekedőkön tetőszigetelés lesz vízszigeteléssel. A tervezett zöldtetőre pozsgás növényeket ültetnek be és napelemhálózatot telepítenek, így az üzemeltetéshez megújuló energiát is felhasználnak majd. A nemrég felújított konyha ablakai kivételével minden külső nyílászárót elbontanak, korszerű műanyag ablakokat és alumínium ajtókat építenek be. A napsugárzásnak kitett oldalon a nyílászárókon külső lamellás árnyékolás lesz.

A foglalkoztató terek és a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok elrendezése megmarad, a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelelően a kétszintes épületben válaszfalak építésével egy akadálymentes vizesblokkot alakítanak ki. Az épület főbejáratánál található rámpa előtt a meglévő betonjárdát elbontják, új térkőburkolat készül. A rámpához a bejárattól taktilis vezetősávot alakítanak ki.

Az épületben új elektromos hálózatot építenek ki; összesen 155 lámpatestet cserélnek korszerű LED-világításra.

Az épület fűtési rendszerét folyamatosan újították fel, az egységesítés érdekében 73 radiátort cserélnek le. Modernizálják a hőközpontot is: a gépészeti térben lévő berendezéseket, szerelvényeket és csővezeték-hálózatot is elbontják, modern, lemezes hőcserélőt építenek be.

Az épület belső falait mindenhol lefestik. A földszinti padlót a gazdasági épületrész kivételével mindenhol cserélik, hőszigetelik, emiatt a gyermek vizesblokkokat is felújítják. Az óvodában új beépített szekrényeket is elhelyeznek.

Hat tágas, vegyes életkorú csoportban nevelkedhetnek az ide járó óvodások. Az óvodába integráltan járnak autista és sajátos nevelési igényű gyerekek is. A felújítás idejére a Felsővárosi óvodásokat a Rókás óvodába helyezik el. A fejlesztés várhatóan 2023. második negyedévében fejeződik be. A kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárásban nyertes szegedi KIKOM Konstrukt Kft. végzi el.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2017 óta elkészült az Építő utcai, a Tabán utcai, a Garam utcai, a Tünde téri, a Kemes utcai, a Klebelsberg-telepi, a Cső utcai, a Jerney Utcai, a Makkosházi, a Gyertyámos utcai, a Tarjáni és a Gedói óvoda. Az óvodák felújítására az önkormányzat összesen bruttó 4 milliárd 134 millió forintot fordít (ebből 3 milliárd 472 millió forint uniós támogatás, 662 millió forint saját forrás). Az óvodafejlesztési program a Felsővárosi óvoda után a tervek szerint a Vedres utcai óvoda felújításával folytatódik majd.