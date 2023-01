„Én abban hiszek, hogy a cé­­gem attól kivételesen sikeres, hogy olyan emberek a munkatársaim, akik a saját szakterületükön sokkal jobbak, oko­­sabbak, ügyesebbek és rá­­termettebbek, mint én. Jobb em­­berekkel veszem magam körül, mint én magam. És iszonyúan büszke vagyok rájuk.” Így kezdődik az az álláshirdetés, amelyben Gyimesi László olyan marketingvezetőt keres cége számára, aki jobb nála. Ami egyébként annyira nem is egyszerű feladat, a brandépítés területén ugyanis mindössze egyetlen év alatt olyan sikeres vállalkozást épített lényegében hobbiként, amely pillanatok alatt túlnőtte a másodállásban ellátható feladat kategóriáját, így azzal ügyvezetőként most nem is tud foglalkozni. Talán már ennyiből is kiderült, hogy a fiatal vállalkozó nem hagyományos módon tekint az üzleti életre. Sikerei azonban egyelőre őt igazolják. Cége egy kis szegedi vállalkozásból mára a nemzetközi piacon is meghatározó szereplővé nőtte ki magát. Férfiként ráadásul a szépségpiacon ta­lálta meg számításait.



Csaknem ötven embernek adnak munkát a szegedi üzemben. Fotó: Török János



Tizenhat éve építi a családi céget



– Testvérem, Dóri már 10 éve műkörmös volt, amikor ki­találta, hogy szeretne létrehozni egy saját márkát, mert Magyarországon nem talál olyan alapanyagokat, amelyekkel elképzeléseit meg tudná valósítani. Ehhez szüksége volt a családból valakire, aki beszél angolul, és így tárgyalni tud a beszállítókkal. Valahogy így csöppentem bele a műkörmös világba – kezdte történetét Gyimesi László. – Persze egyetemistaként és lelkes focistaként ekkor még nem gondoltam ezt többnek, mint testvéri segítségnek, egy év után azonban beadtam a derekamat, és azt mondtam neki: jól van, adok ennek egy évet, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Azóta is ezt hallgatom tőle, hogy nem hittem ebben az egészben az elején – mosolygott.



A 16 évvel ezelőtt elindított Mystic Nails még igazi családi vállalkozás volt. – Testvérem a szakmai tudást képviselte, édesapám volt a bármit megoldó a csapatban, édesanyám látta el a pénzügyi feladatokat, én pedig a külföldi vonalat vittem. A beszerzéstől a termékek címkéinek a tervezésén át a cso­­magolásig mindent mi csináltunk. Egy év elteltével már exportáltunk, külföldön pedig olyan sikeresek lettünk, hogy a bevételünk 80 százaléka on­­nan származott. Mostanra ez az arány már csak 35 százalék, mert itthon is meghatározó márkává váltunk – beszélt Gyimesi László a kezdetekről.



Mostanra a szegedi cég 30 országban van jelen. Félmilliárd forintos éves árbevételükből 50–70 millió forintos eredményt tudnak realizálni. Termékeiket saját recept alapján gyártatják, szegedi üzemükben csomagolják az általuk dizájnolt üvegekbe polcra kész termékekké a műkörmös kellékeket és alapanyagokat. Közel 50 főnek adnak munkát, ráadásul úgy, hogy gyakorlatilag nincs lemorzsolódás. Csak a megváltozott élethelyzet lehet ok arra, ha itt valaki felmond.



Olyan céget alakított ki, ahova jó tartozni



– Az ügyvezetést soha nem ta­nultam, de ebben a szerepben én nem menedzserként viselkedem, aki a folyamatokkal foglalkozik, hanem vezetőként, aki az emberekkel. Azt tapasztalom, hogy sok vezető nem abban gondolkodik, hogy a kollégákkal közösen hoznak létre valamit, hanem alá-fölérendeltségi viszonyokban. Én viszont nem szeretném, ha a gyerekeim azt vágnák egyszer a fejemhez, hogy félszáz ember kizsákmá­nyolásából gazdagodtunk meg. Inkább olyan cégkultúrát szerettem volna kialakítani, ahova jó tartozni. Szeretek úgy dolgozni, hogy a körülöttem lévőkkel tiszteljük, szeretjük egymást, és nem csak muszájból járunk be valahova, mert pénzt kell keresni. Sajnos ez a szemlélet nagyon ritka a ma­­gyar kkv-k között, viszont pont emiatt ez számunkra hatalmas versenyelőny, hiszen a legjobbakat tudjuk megszerezni magunknak – fogalmazott.



Testvére kérésére csöppent bele a műkörmös világba. Fotó: Török János



Gyimesi László egyébként nemcsak cégvezetőként, ma­gánemberként is hasonlóan gondolkodik. – Az elsődleges számomra a gyermekeim boldogsága, de a családi életet sem rendelem alá a munkának. Délután fél 5-kor leteszem a tollat, és onnantól sem e-maile­ket, sem telefonhívásokat nem fogadok, de még Messenger-üzenetekre sem válaszolok. Persze ez sem volt mindig így: nagyjából 3 kiégés kellett ahhoz, hogy ezt megtanuljam. De az ember mindig fejlődik – mosolygott. Ezért egyébként sokat is tesz: nagy összegeket költ és sok energiát fordít minden évben önfejlesztésre. Pszichológiai témájú podcastokat hallgat, és mentora is van, aki az üzleti világban segíti tanácsaival, saját példáival. És bár mint fogalmazott, ma már megtehetné, hogy luxus­autóval járjon, ő beéri az elegendővel is. Sőt: a profit sem elsődleges számára, olyannyi­­ra, hogy a cég filozófiájában ennél sokkal előrébbvalónak tartja az ökotudatos szemléletmódot, még ha ezért jóval többet is kell fizetni például egy csomagolóanyagért vagy egy katalógus legyártatásáért.



Gyimesi László: Szeretek úgy dolgozni, hogy a körülöttem lévőkkel tiszteljük, szeretjük egymást, és nem csak muszájból járunk be valahova, mert pénzt kell keresni. Fotó: Török János



Szeretné, ha gyerekei büszkék lennének rá



Visszatérve a marketingre: ahogyan a cégvezetést, úgy ezt sem tanulta, saját tapasztalatai alapján azonban abból is sikeres vállalkozást hozott létre. Bár ügyfeleket jelenleg nem tud fogadni, már látja, hogy ez lesz az útja. – Igazából idén eredetileg ügyvezetőt szerettem volna keresni a Mystic Nailsnek, végül azonban úgy adódott, hogy előbb marketingesre van szükség. A hosszú távú elképzelésem azonban mindenképpen az, hogy az én pozíciómra találjak egy erre alkalmas embert, én pedig már csak tanácsadóként legyek jelen a cég életében. Elvégre nem azért dolgoztam 16 évet, hogy meglegyenek a határidők, hanem hogy eldönthessem, mire fordítom az időmet. Ezért hiszek abban, hogy egy céget építeni kell, majd tovább kell tudni lépni. Sokakat beránt a fontosság érzése és a meggyőződés, hogy senki nem tudja ezt olyan jól csinálni, mint ők. Én viszont attól lennék a legboldogabb, ha sikerülne a céget úgy kialakítani, hogy nélkülem akár jobban tudjon működni, mint velem – beszélt a terveiről. És hogy milyennek képzeli el a jól működő céget, amelyet családi vállalkozásból növesztettek nemzetközi szinten is meghatározó vállalattá?

– Szeretném, ha piacvezetővé válna Magyarországon és jegyzetté nemzetközi szinten is. Olyan céget szeretnék ráhagyni a testvérem gyermekére és az én két gyermekemre, ami miatt büszkék lesznek majd ránk.