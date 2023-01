– Az Amerikai Egyesült Államok kapcsán sok kereskedelmi lehetőség megszűnt, így Kanada előtérbe került. Az észak-amerikai országban így olyan európai termékek és szolgáltatások megjelenésére is lehetőség van, amelyekre korábban nem. Az információk átadásával cégeket és kisvállalkozásokat szeretnénk segíteni, ezért járjuk az országot – fogalmazott Zsurka Péter, a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara igazgatósági tanácsának tagja. Hozzátette: már most is van néhány Csongrád-Csanád vármegyei cég, mely exportál Kanadába. Példaként említette a Pick Szeged Zrt.-t és a Szegedi Paprika Zrt.-t. Az exportlehetőséget kihasználó vállalkozások száma azonban még mindig nagyon kevés, pedig szerinte például a sajtok, vadhús, állateledel és autóipari alkatrészek piacán már most is látszik, hogy lenne felvevőpiac a tengerentúli országban.

– Bár jelenleg főleg fővárosi cégeknek van ilyen kötődésük – például a Budapest Airportnak, ami hazánkban a legnagyobb kanadai tulajdonú cég, az InterContientalnak vagy a Four Seasons-nek – a kanadai piac nem elérhetetlen a kisebb cégek számára sem – hangsúlyozta.

Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalmazott, mivel még nincs túl sok kanadai-magyar üzleti kapcsolat, örülnének, ha ezek számának gyarapodását elő tudnák segíteni.

– Jelenleg egyébként több a magyar kivitel, mint a Kanadából érkező import, vagyis jó a mérlegünk, a számok viszont alacsonyak. Bízunk benne, hogy ezen például ez a rendezvény is segíthet – mondta.

Az eseményen jelen volt Francis Uy, a Kanadai Nagykövetség kereskedelmi attaséja.

– Másfél éve töltöm be ezt a pozíciót, és az első lecke, amit megtanultam, hogy ki kell lépni a fővárosból. Én például, amíg nem jöttem ide, nem tudtam, hogy ez a napfény városa. És tényleg, a budapesti esőből érkeztem a napsütésbe – mosolygott.

– Bár olyan zászlóshajóink vannak, mint az orosházi Linamar vagy a CAE, mely pilótaképzést biztosít hamarosan Magyarországon, mi sem csak nagy cégekre fókuszálunk. Ezért megyünk vidékre, hogy feltérképezzük, milyen szektorok és vállalkozások működnek ott sikeresen. Így ha egy kanadai cég megkeres, valós tapasztalatok alapján tudok segíteni a magyar partner felkutatásában – tette hozzá.

A kanadai-magyar kapcsolatok elősegítésére nem ez a roadshow egyébként az egyetlen rendezvény. Zsurka Péter lapunknak elmondta, az American Cornerhez hasonló irodát szeretnének nyitni Szegeden Kanada számára is, és a tervek szerint novemberben városunkban is megrendezik a Budapesten már évek óta nagy sikerrel futó homárvacsorát, amellyel szintén a magyar-kanadai üzleti kapcsolatokat szeretnék építeni.