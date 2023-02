Nagy István agrárminiszter volt a vendége kedden délután a Homokhátsági Méhész Egyesület és a Méh-Több Tudás civil szervezet rendezvényének Sándorfalván. Az Adventisták közösségi házában a szentesi, makói és kisteleki egyesület képviselői is jelen voltak, a homokhátságiakkal együtt meg is töltötték a rendezvénytermet. A szakmai találkozón részt vett Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, valamint Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, illetve Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva és Barna Károly, Szatymaz polgármestere is.

A rendezvény kezdete előtt Polgár Attila, a Homokhátsági Méhész Egyesület elnöke lapunknak elmondta, jelenleg a mézeladás jelenti a legnagyobb problémát a méhészeknek.

– A tavalyi aszály után az idei év egyelőre jónak tűnik, miközben azonban az üzemanyag és a munkabér 3 év alatt a 2 és félszeresére emelkedett, a méz leadási ára csökken. Míg az akác kilója 2021-ben 2400 forint volt, most 1600-at adnak érte, köszönhetően az Ukrajnából a háború miatt féláron a piacra zúdított olcsó méznek

– magyarázta a problémát.

Az agrárminiszter a rendezvény elején örömét fejezte ki, hogy a szakma legkisebb és legnagyobb emberei is jelen vannak. Nagy István maga is méhész, így az ágazatról nemcsak lelkesen, de teljes rálátással is tudott beszélni. Kiemelte: ha a méhészek nem végeznék a dolgukat, nem lenne termés, ami a világ összeomlásához vezetne.

– Beporzás nélkül nincs fenntartható jövő. Miért ne lehetne ezt kihasználni?

- tette fel a kérdést. Majd rávilágított: Amerikában a vadbeporzók számának drasztikus csökkenése miatt 30-50 százalékban már bérbeporzást vesznek igénybe a mezőgazdaságban, vagyis pénzt adnak a méhészeknek azért, hogy szállítsák földjükre a méheket.

– Eközben Magyarországon be kellett tiltanom, hogy a földgazdák szedjenek pénzt a méhészektől, hogy oda helyezhessék ki a kaptárokat

– vázolta a faramuci hazai helyzetet.