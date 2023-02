– Sokkal világosabb termet szeretnénk. A régi, intarziás, faberakásos burkolat nagyon szép, de nem házasságkötő terembe való. Úgy távolították el kollégáim, hogy újra felhasználható legyen, már értékesítettük is – tudtuk meg Szabó Tibor Györgytől, Szegvár polgármesterétől. Azt is elmondta, a bontás során találtak egy feliratot, amin szerepelt az utolsó nagy felújítás dátuma, ami 1980-ban történt.

Az ünnepi ceremóniák helyszínét korábban az 1994-ben Hódmezővásárhelyen elhunyt Németh József Munkácsy-díjas festő 7 alkotása díszítette.

– A Pannon-sorozat 7 festménye van nálunk Szegváron, amiket 1981-ben festett a művész. Csodálatos műalkotások, de ugyanazt tudom mondani, mint a burkolatról – nem ide valók. A képek színárnyalatai sötét tónusúak, az emberalakok szomorúak. A házasságkötés pedig két ember legszebb, legvidámabb napjai közé tartoznak. A település lakóinak igénye volt, hogy újuljon meg a környezet. A festményeket elcsomagoltuk, két múzeumnak is felajánlottuk megvételre. Egyelőre nem keltek el.

A megújuló házasságkötő terem fala bézs színű lesz, akárcsak a padlóburkoló. Gipszkarton álmennyezetet is építenek, ahol a led lámpák két, összefonódó gyűrűt mintáznak majd. A bejárati ajtót üvegajtóra cserélik. Új székeket is vásároltak, a korábbi 40 helyett 60-an tudnak majd helyet foglalni. Korszerűsítik a fűtést is. A házasságkötő terem áprilisra, az esküvői szezon kezdetére újul meg, 7 millió forint pályázati forrásból.