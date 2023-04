A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint 410 ezer vendégéjszaka-foglalást rögzítettek a magyarországi szálláshelyek húsvétra, ami 11 százalékkal több, mint tavaly. A foglalások 38 százaléka a fővárosba, 62 százaléka vidékre érkezett.

Jól indul a turisztikai szezon

Az erős évkezdet után kifejezetten jól indul a tavasz is, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint ugyanis a március 26-ig lefoglalt belföldi vendégéjszakák száma 2022-höz képest 7 százalékkal nőtt az első hosszú hétvégére. Az előfoglalások országos megoszlása szerint Budapesten a külföldiek lesznek többségben, míg vidéken a foglalások háromnegyede hazai vendégektől származik. A legtöbb utazó a turisztikai térségek közül Balaton, Mátra-Bükk vagy Bük-Sárvár szálláshelyeit választotta a húsvéti pihenés helyszínéül.

Klasszikus tavaszindító első hosszú hétvége

Bár az utóbbi évekkel ellentétben Szeged és Mórahalom ez alkalommal nem került be a legnépszerűbb húsvéti úticélok közé, a homokháti városban nem panaszkodnak a foglalásokra. – Nálunk a határ közelsége miatt már a január közepén, az ortodox ünnepekkel elkezdődik a szezon. Mi akkor végig teltházzal szoktunk menni. A húsvéti időszak a klasszikus tavaszindító első hosszú hétvége, ami ellentétben március 15-tel, vagy május elsejével biztos, hogy mindig négynapos. Ebből adódóan az év egyik legfelkapottabb és legjobban értékesíthető időszaka turizmus szempontjából. Idén is természetesen telt házzal megyünk. Nem csak mi, az Elixír hotel, hanem a másik két szálloda és a kisebb vendégházak is – magyarázta Berta Zsolt idegenforgalmi szakmenedzser, egészségturizmus szervező és turisztikai tanácsadó, a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel igazgatója.

Egy wellness szállodában minden adott

– Ha a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőt nézzük, akkor az is érezhető, hogy ez az időszak erősen időjárásfüggő. Jöhet jégeső, havas eső, téli időjárás, akkor is befűtjük a szaunákat. Ha egy wellness szállodába érkezik az ember, minden adott ahhoz, hogy a rossz időjárási körülmények ellenére is jól tudja érezni magát. Bízunk abban, hogy a hétvégén jobb idő lesz, mert szeretünk kiajánlani külsős eseményeket, rendezvényeket is – tette hozzá az igazgató.