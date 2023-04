– A kivitelezés végső határideje június 30. Ezt követően tudjuk beszerezni a szükséges szakhatósági engedélyeket, majd hivatalosan megnyitni a létesítményt – mondta a megújulóban lévő egészségházról Nagylak polgármestere, Kolozsvári Rozália.

Mint korábban megírtuk, az épületben működik a háziorvosi rendelés, a védőnői szolgálat és egy fiókgyógyszertár. A fejlesztést az indokolta, hogy egyrészt kicsi a meglévő épület, másrészt pedig nagyon rossz az elhelyezkedése a különböző helyiségeknek. A beruházásnak köszönhetően 50 négyzetméterrel lesz nagyobb az egészségház. Külön váróterem sincs benne, így eddig egy helyen tartózkodtak az egészségesek a betegekkel. A bővítés ezt is megoldja, hiszen két külön várótermet alakítanak ki: egyet a rendelőnek, egyet pedig a védőnői szolgálatnak.

Az önkormányzat a Magyar falu programban minderre 46 millió forintot nyert. A munka elvégzésére a makói M Color 2009 Kft. kapott megbízást. A cég a munkával jól halad, jelenleg a belső csempézésnél tart.

A Délmagyarországnak a polgármester azt is elmondta, hogy bár a beruházás jár némi kényelmetlenséggel – a háziorvos most is az épületben rendel, viszont a gyógyszertárat átköltöztették a művelődési házba –, ezt a helybeliek türelemmel viselik. Hasznát egyébként máris látták a fejlesztésnek, hiszen az épület bővítése, fejlesztése mellett új bútorokat és egy defibrillátort is be tudtak szerezni, ez utóbbira pedig a közelmúltban szükség volt. Épp a közelben esett össze az utcán egy járókelő, akit a berendezéssel sikerült újraéleszteni, mire a mentők kiérkeztek.