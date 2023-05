Csütörtökön nagy volt a készülődés a makói Korona étteremben: készültek a nyitásra, amit még a március közepi ideiglenes bezárás idején ígértek meg. Mint beszámoltunk róla, akkor arról értesítették vendégeiket közösségi oldalukon és a bejáratra ragasztott hirdetményen keresztül, hogy a rezsiárak emelkedése miatt az étterem gazdaságos üzemeltetése lehetetlen feladatnak bizonyult abban az időszakban. Az üzletvezető, Budai Ferenc most azt mondja, számításaik beváltak és komoly összeget spóroltak meg az átmeneti zárva tartással.

A Korona valaha a város legelegánsabb szállodája volt, az épületegyüttes földszinti részén található étterem ennek volt a része. Ilyen minőségében 1992-ben zárt be. A város önkormányzata rá két évre megvette, majd 2005-ben felújította közel 1 milliárdból. Az emeleti részen az egykori hotelből rendezvénytermeket és irodákat alakítottak ki, az éttermet pedig – több-kevesebb sikerrel – igyekeztek önállóan bérbe adni. Legutóbb 2019 nyarán, 5 év szünet után nyitott ki, egészen idén márciusig.

Budai Ferenc azt mondta a Délmagyarországnak, a pénteki nyitáshoz minden feltétel adott. A régi csapat ugyan csak részben van már meg, de elegen lesznek, mert nem lesznek nyitva csak csütörtöktől szombatig. A nyitvatartási rend később, a tapasztalatok alapján még módosulhat. A kínálat is szűkösebb lesz, nem lesz például menü, csak napi ajánlat, és igyekeznek spórolni is. Emiatt nyáron nem működik majd a klíma, a régi berendezések ugyanis nagyon sok áramot fogyasztanak. Egyelőre az ételkiszállítás is szünetelni fog, rendezvényeket viszont továbbra is szívesen vállalnak.

Üzletvezetője szerint a Korona a város legjobb adottságaival rendelkező étterme: központi helyen van, nagy belső terekkel és terasszal rendelkezik, ráadásul nagyon szép küllemű. Ez azonban, úgy tűnik, önmagában kevés. – Még mindig küzdünk azzal, hogy a Korona évekig zárva volt, amire rátett egy lapáttal a járvány miatti szünet is. A vendégeink egy jelentős része emiatt átszokott máshová, és úgy látszik, még idő kell a visszaszokáshoz – mondta.