Bár a naptár szerint ez a hónap még tavaszi, hagyományosan a május elseje az évszakváltás kezdete, hiszen ilyenkor nyitnak a strandok és az első gombóc fagyit is sokan ilyenkor vásárolják meg. Az idei évben valóban az első kellemesen meleg nap volt a hétfői, így a cukrászdák hűtőpultjai előtt mindenhol nagy volt a forgalom. Nem csak az édesség hathatott azonban hűsítően, hanem az árak is: van, ahol 100 forinttal is megemelték az előző évhez képest a gombóc árát. Amin persze nincs is mit csodálkozni: az alapanyagok ára 12 hónap alatt az egekbe szökött. Ezt pedig meg kell fizetni.

Szétnézve Szegeden azt tapasztaltuk, hogy a fagylaltozók többsége a lélektani 500 forint körül állapította meg az árakat. Vannak, akik még nem mernek ennyit kérni egy gömb fagyiért, ugyanakkor több cukrászdában már a rákóczis bankjegy is kevés a prémium ízekért. Szegeden a 450 forint az általunk talált legolcsóbb ár, és még az sem igaz, hogy csak a külvárosi részeken lehet ennyiért fagylaltot kapni. Ezt az árat írták ki például a Dóm cukrászdában is – igaz, csak azokért az édességekért, melyek hazai alapanyagokból készülnek. A wellnes és prémium fagyik itt 550 forintba kerülnek.

– A tejet, tojást és cukrot sem kapják a vállalkozások árstopos áron, az áram is duplájába kerül, mint tavaly

– sorolta a költségeket Kahrné Tóth Klára üzletvezető. Mint mondta, ezeket kénytelenek beépíteni az árba, teljesen azonban nem lehet érvényesíteni a durva árrobbanást. – A Balatonon láttam 700 forintos fagyit is, de amit az ember egy nyaralás során esetleg megenged magának, azt a mindennapokban már nem fizetné ki – érvelt, miért nem lehet szerinte ennél drágábban adni Szegeden a fagylaltot.

Szintén 450 forintba kerül a fagyi a Retek utcai Szamóca fagyizóban, a prémium ízek ára itt 500 forint. Sokak szerint a város egyik legfinomabb fagylaltját árulják a lakótelepi kis üzlethelyiségben, ahova az algyői üzemből szállítanak. – Mi 50 forinttal emeltünk az árakon tavalyhoz képest. Az alapanyagárak változása miatt sokkal többet kellett volna, de az 500 forint már lélektani határ – mondta Soproni Ágnes tulajdonos. A Klebelsberg telepi Bocs Fagyizóban 100 forinttal drágult a jeges édesség, így kerül ott most 500 forintba az egyébként extrém nagy adag. A tulajdonos elárulta: szerinte ez még egészséges ár a jó minőségű termékért.

Megnéztük a legfelkapottabb fagyizókat is: a REÖK-ben 490, az A Cappellában 500 forintba kerül egy gömb fagyi. A rekorder a Levendula: ott egységesen 550 forintot kérnek minden íz 5 dekás adagjáért. Arra a felvetésünkre, nem tartanak-e attól, hogy ezek az árak már az olcsó jégkrémek felé hajtják majd a vevőket, a cukrászok azt mondták, nem összehasonlítható a kettő. A minőségi fagyinak mindig lesz létjogosultsága, az pedig szinte társasági esemény, hogy beülünk fagyizni vagy sétálgatunk egy tölcsérrel, amit szintén nem ad meg a pálcikás vagy dobozos édesség.