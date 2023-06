Jelenleg csak a házi segítségnyújtás működik a Dózsa György utca 25. szám alatti épületben. A többi szociális feladat szétszórva, több más helyszínen érhető el. Például a gyermekvédelmisek a polgármesteri hivatalban, a szociális étkeztetés pedig a Dózsa utca 26. szám alatt

– mondta Dorotovicsné Gulyás Judit, Ambrózfalva polgármestere.

Jelenleg áttervezés alatt áll a projektünk, vagyis egyelőre még nem zajlik munka a szociális szolgáltató házban. Sajnos az az 50 millió forint, amit a pályázaton nyertünk, már nem lenne elég a feladatokra, ugyanis az építőanyag árak a pályázat benyújtása és elbírálása között nagymértékben megemelkedtek. A szakemberek most azon dolgoznak, hogy megoldják, hogy a rendelkezésünkre álló pénzösszegből minél több minden megvalósulhasson

– említette meg a polgármester.

Az épület két részből állt, egyik részét a nyugdíjas klub már felújította, most azt a részt is összenyitják az ingatlan másik felével. A munkálatok elkészülte után az épület megfelel a mozgáskorlátozotti követelményeknek, belső átalakításokat hajtanak végre, több falat lebontanak, újakat húznak fel, annak érdekében, hogy minden feladatnak megfelelő helyszínt alakítsanak ki. Több nyílászárót is újra cserélnek, ez főként az utcafronti részt érinti. Teljeskörűen felújítják az épületgépészetet. Korszerűsítik a fűtést is, így olcsóbbá válik az ingatlan fenntartása. Ha adódik egy másik pályázati lehetőség, azzal is élnek majd, hogy külsőleg is megszépülhessen a ház.

A belső felújítás után a szociális szolgáltatóházban lesz megtalálható a nyugdíjas klub, a családsegítő, a házi segítségnyújtás, a falugondnok és a szociális étkeztetés is. A munkálatokkal 2024. december 31-ig kell elkészülnie a kivitelezőnek.