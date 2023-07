Aki rendelkezik bármilyen ingatlannal, annak riasztóra is szüksége van. A vagyonvédelmet biztosító riasztórendszer megakadályozza a hívatlan vendégek bejutását az ingatlanba – a kiválasztása viszont nagy körültekintést igényel.

Mindenhol jól jön

A riasztó ajánlott irodába, garázsba, nyaralóba is. Éppen az ingatlan típusa határozza meg, milyen rendszer lesz az ideális a betörések és lopások megakadályozására. Például családi háznál a bejárati ajtók számát, a kapukat és az ablakokat vegye figyelembe, hiszen a betörő ott mászik be, ahol nyílászárót talál. A detektorok számát ezek adják meg.

Mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli riasztók nagyon jó technológiával készülnek. Kicsi az eltérés a két típus között, ezek közül íme a leglényegesebbek. A vezetékes riasztóban stabilabb a kommunikáció az irányítópanel és az érzékelők között, viszont az utólagos beszerelésnél ajánlott figyelembe venni, hogy ezt a típust be kell építeni a falba, ami macerás.

A riasztókkal foglalkozó cégek ajánlásai alapján a vezeték nélküli változatnál célszerű a drágábbat megvenni, hogy valóban megfelelő legyen a kommunikáció az érzékelőkkel. Persze ennél a típusnál tartsa észben, hogy az elemek időnként lemerülnek. A két típus kombinációja is elérhető a piacon, amellyel kiküszöbölhető az előbbi két hátrány: ez egyszerűen beszerelhető és megbízhatóan működik.

Olvasson utána!

Ha még mindig nem tudja, milyet válasszon, keresgéljen a gyártók szerint, vagy ismerősök, szomszédok ajánlásai alapján. Több erre szakosodott internetes fórumon találni hasznos tapasztalatokat, visszajelzéseket az egyes termékekről. Jelentős számú vélemény a kombinált típus mellett szól, sőt, a több érzékelős típust is érdemes kombinálni. Egyre több az olyan gyártmány, amely PET-immunitással rendelkezik, vagyis felismeri, ha a macska mászik be az ablakon, így megakadályozza az álriasztásokat.

Az olcsó gyanús

A vagyonvédelmet biztosító riasztónál vásárláskor ne az ár domináljon, hanem a megbízhatóság, a magas technológiai minőség. A sufniból előrántott, „zugszakitól” megvett termék helyett megbízható, riasztóberendezésekre szakosodott cégektől vásároljon, akik a beszerelést is nagy rutinnal végzik el. Az esetleges biztosítási kár igénylésekor a vásárlási bizonylat és a szakszerű telepítés nagyon fontos szempont.

A rizikó fajtájától függő beállítás az érzékelőket és detektorokat érinti, számos típusa lehetséges: mozgás- vagy hangérzékelős, füstjelzős, jelezheti a hőmérsékletváltozást, az üveg betörését. A gázszivárgás érzékelése kimondottan hasznos funkció, mert túl magas értékek esetén leállítja az elektromos áramot a házban.