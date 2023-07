Tizenhárom évvel azt követően, hogy bezárt a Kárász utcán a Pizza Hut, az egyik legismertebb pizzázó ismét megjelent Szegeden. Az Árkádban nyitották meg üzletüket, amely ráadásul több szempontból is különleges. Kalmár István, a szegedi üzlet tulajdonosa lapunknak elmondta, ez az első étterem Magyarországon, mely franchise rendszerben működik, ráadásul egy teljesen új arculattal nyitották meg.

A Google szerint közel két tucat pizzázó van a városban, de ez a világ egyik legsikeresebb márkája, ezért bízom benne, hogy a magas minőség miatt hamar a szegediek kedvenc éttermévé válik

– tette hozzá.

Az üzletnyitást reggel 9 órára hirdették meg, vagyis a legelszántabb Pizza Hut rajongók már reggelire is pizzát ehettek. Sőt, egy kis tortával is lefojthatták a finom falatokat, azzal is készültek ugyanis a szervezők, aki pedig megszomjazott, pezsgőt is kortyolhatott mellé. Bár a pizzasütés kezdetekor már kígyózott a sor a pult előtt, valószínűleg a legtöbben inkább ebédidőre tartogatták az új pizzéria meglátogatását. Pedig aki bevállalós volt, most ingyen kóstolhatott, hiszen száz pizzakupont ingyen osztottak szét, amelyet egész nap be lehetett váltani.

Az Árkádban eddig nem lehetett pizzát kapni, örülök, hogy ez megváltozott. Még nem ettem Pizza Hut-ban, de most eljöttem kipróbálni

– mondta az egyik első vendég, Kovács Enikő. Három, a bevásárlóközpontban dolgozó fiatal is az elsők között kapott pizzát.