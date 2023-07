Megvendégelte a közmunkásokat az önkormányzat. Az ebéd mellett Márki-Zay Péter polgármester és Gyöngyösi Ferenc alpolgármester családi strandbelépőt és 12 ezer forint értékű vásárlási utalványt adott át a közmunkaprogram résztvevőinek. A polgármester arra is ígéretet tett, hogy év végén is hasonló jutalomban részesülnek. Domjánné Szénási Edit, a könyvtár igazgatója a rendezvényen a könyvtári beiratkozásról beszélt és felhívta a közmunkások figyelmét a munkakeresést segítő programjukra, amely során számítógépes ismereteket is tanítanak, és segítenek az állásportálok használatában vagy önéletrajz készítésében is – adta hírül a város gyorshír szolgálata.