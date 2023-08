Farkas Attila az SZBK és a HCEMM kutató munkatársa izgalmas mikroszkópos felvételekkel dolgozik. Munkája számos területen felhasználható, hiszen többek között olyan 3D eljárással készült szerv (például fül, orr) részek mikroszkópos ellenőrzését folytatja, amelyek később emberi felhasználásra is alkalmasak. SEM mikroszkópos tevékenysége mellett az algák biohidrogén előállítását kutatja. Ennek előnye, hogy merőben megnövekszik az algák által a környezettudatosság. Attila kutatásai arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövőt most írjuk, sőt, az már itt is van. A Délmagyar Podcast soron következő adásában tehát kérem hallgassák meg Farkas Attilát, kutató munkatársat.