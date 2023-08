Leállás jön a CIB Banknál. A pénzintézet közölte, szeptember 15-én, pénteken technikai okok miatt előbb zárnak be a CIB Bank fiókjai. A legtöbb bankfiók 14-15 óráig tart nyitva, de lesz olyan hely is, amely már délben bezár. Felhívták a figyelmet, hogy a legtöbb ügyintézésre a digitális csatornákon keresztül továbbra is lesz lehetőség.