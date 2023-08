Újabb fenyőfák száradtak ki, ezúttal a Park téren kell kivágni 7 darab fenyőfát, amelyek teljesen elszáradtak, szinte az összes tűlevelüket lehullatták . A bordányi önkormányzat honlapján emlékeztettek, hogy korábban a polgármesteri hivatal előtti fenyők pusztultak ki, nem bírták a szélsőséges, meleg időjárást.

– A Településüzemeltetési Központ munkatársai a hét közepén fogtak hozzá a kivágáshoz, mert az elszáradt, töredezett ágvégek, illetve a leszakadó ágak elég balesetveszélyesek – írták.

A beszámolóban kitértek arra is, hogy egyre több tuja is kipusztul a faluban, amelyek évtizedekig a rendezett kertek elmaradhatatlan dísznövényei voltak. Az utóbbi években ezek az örökzöldek is sorra elpusztulnak. Ennek oka csak részben a szárazság, a szakemberek szerint kártevők is pusztítják az állományt, így például a tuja aknázómoly, vagy a pajzstetű, de nagy pusztítást végez a boróka-díszbogár is, amely a száraz melegben szaporodik, és elsősorban a legyengült növényeket támadja. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a beteg tujákat szedjék ki a házak elől azért, hogy megakadályozzák a betegségek továbbterjedését.

Kitértak arra is, hogy Bordányban ősszel folytatják a fásítási programot, akkor kerülhetnek facsemeték a kivágott növények helyére a Park térre is.