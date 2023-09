Márciusban számoltunk be arról, hogy 20-25 százalékos készültségnél tartanak a csapadékvíz-elvezető rendszer harmadik ütemének a munkálatai Bakson. A 90 millió forintos költségvetésű projekt ezúttal hét utcaszakaszt érintett, a Fő, az Ady Endre, az Aradi, a Kossuth, a Béke, a Csanyteleki és a Rózsa utcán. A kivitelezés zárultával jelentősen javult és javul a csapadékvíz elvezetése a gyűjtőtárolókba.

Csapadékvíz és turisztika

A beruházás lezárult, már tulajdonképpen az utolsó etap, a pénzügyi elszámolás zajlik. A már említett szakaszok elkészültével összesen már több mint 7 kilométeres a szilárd mederelemekkel burkolt csapadékvíz-elvezető árok a községben

– újságolta Búza Zsolt, Baks polgármestere. Hozzátette: annak örülnek, hogy a mostaniakhoz hasonlóan nagy esőzésekkor jobban elviszi, elvezeti a vizet, viszont szárazság idejére nem tartja meg a területen. Az utóbbi fontossága miatt Baks részt vesz egy World Wildlife programban, aminek lényege a vízmegtartás, és rajtuk kívül Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc és Sándorfalva van benne.

Fotó: TIMA VGT

IPA határon átnyúló projektben is érdekelt Baks, a befektető-beruházó Újvidék városa, és érintett még például Tiszakálmánfalva Szerbiából, ott kerékpárutat építenek. Ez Baks részéről is turisztikai beruházás, fejlesztés lesz: kialakítanak víztározót átemelővel, tanösvényt, úgynevezett halágyat és a vizes élőhely rekonstrukciójával előtérbe kerül a korszerű vízgazdálkodás is.

Sírva fakadt

Jó hír, hogy véget ért a szociális bérlakások kálváriája. Már 2019-ben igényeltük az áramhálózat bővítését a tervezett ingatlanokra, amit az MVM a múlt hónapban teljesített. Ezzel elhárult a beköltözés előtti utolsó akadály, és szerdán átadhattuk a kulcsokat a lakóknak. Akadt köztük, aki még soha nem lakott komfortos otthonban, ezért meg kell majd tanulnia a berendezések használatát, miként éljen ilyen körülmények között

– mondta Búza Zsolt. Hozzáfűzte: olyan is akadt, aki elsírta magát a kulcs átvételekor. Ezen nem csodálkozhatunk. A most átadott kilenccel már 32 szociális bérlakás van Bakson, de ha egy megürül, nyolc-tízszeres a túljelentkezés – tudtuk meg a faluvezetőtől.

Fotó: TIMA VGT

Közvilágítás

A polgármester még közölte: a szerdai testületi ülésen szóba került a közvilágítás, arról tárgyaltak és határoztak, hogy december 1-től visszaállítják az éjszakai-hajnali szünet nélküli folyamatos üzemelést.