Nyílt közbeszerzési eljárást írt ki korábban a szegedi önkormányzat tűzifa beszerzésére. Ennek a pályázatnak hirdették ki most az eredményét. A közbeszerzési értesítőben azt írták, hogy a maroslelei Mamarszker Kft. nyerte a pályázatot. A város 33 millió 215 ezer forintot fizet a cégnek. Ezért a pénzért 300 csomag tűzifát kell leszállítaniuk kalodában, zsákban vagy hálóban összesen 300 háztartáshoz, vagyis nem a város feladata lesz a tüzelőanyag kiszállítása. Egy kaloda belső űrtartalmának 1 méter x 1 méter x 1,7 méteresnek kell lennie. Ha kalodát használnak, akkor a fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa kalodán belüli szórt, rendezetlen elhelyezésére.

Zsákban vagy hálóban elhelyezett tűzifacsomagok szállításakor a szállítás megkezdése előtt be kell mutatni azt a város képviselőjének, nehogy eltérés legyen a kalodai és a zsákos mennyiség között. A cég csak akác, bükk, tölgy, kőris, vagy juharfát szállíthat, de egy csomag vegyesen is tartalmazhatja ezeket a fafajokat. A csomagban lévő vágott fának 30 centiméter hosszúnak és 5-25 centméter húrátmérőjűnek kell lennie. Ettől maximum 20 százalékban lehet eltérni. A csomagban lévő tűzifának félszáraz, vagy annál jobb szárazsági fokúnak kell lennie. A szerződésbe azt is beleírják, hogy a város rendelhet még pluszban 50 kaloda fát, ugyanúgy házhoz szállítással mint a többit.

Szegeden július 31-ig lehetett szociális tűzifára pályázni. Azok kérhettek ilyet mások mellet, akik települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy lakhatási támogatást, lakásfenntartást segítő rezsi-hozzájárulást, gyógyszertámogatást, vagy hátralékcsökkentési támogatást kapnak.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón azt mondta, hogy hatósági áron nem lehet majd idén tűzifát vásárolni, de szociális tűzifaprogram lesz a rászorulóknak.