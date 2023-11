Elhelyezkedési lehetőségek éttermekben, kávézókban, bárokban

A debreceni éttermek hirdetései között meglehetősen gyakran lehet találkozni szakács pozíciókra vonatkozó álláslehetőségekkel. A munkakör feladatait jelentősen befolyásolja, hogy milyen étteremről is beszélünk, hisz például míg egy tematikus étteremben néhány adott típusú ételre kell specializálódni, addig egy hagyományosban jóval szélesebb skálán mozog az elkészítendő ételek listája.

Ettől függetlenül persze a felelősségek mindig magasak, hisz a szakács nem csak az ételek elkészítéséért, hanem a konyhai munkatársak irányításáért is felel. Éppen ezért a szakmai képesítés és a tapasztalat elengedhetetlen ezen pozíciók esetében.

A különböző felszolgálói pozíciók szintén gyakori szereplői az olyan állásportálok kínálatának, mint például a DebrecenAllas.hu. Természetesen ezeket a munkaköröket nem csak éttermek szokták meghirdetni, hanem többek között kávézók, bárok, cukrászdák és egyéb vendéglátóhelyek is. A feladatok ettől függetlenül valamennyi esetben hasonlóan alakulnak, beleértve a rendelések felvételét, a megrendelt ételek és italok szervírozását, valamint a vendéglátóhelység és az asztalok rendben tartását.

Ha pedig már az előbbiekben szóba kerültek a bárok és a kávézók, amit mindenképp meg kell említeni az a pultos állás, amivel gyakran találkozni Debrecen vonatkozásában. Esetükben a legfontosabb feladatot egyértelműen a különböző italok, koktélok és kávék minőségi elkészítése jelenti, ami komoly szakmai felkészültséget és releváns képesítést is igényel sok helyen.

Elhelyezkedési lehetőségek szállodákban

A vendéglátás álláslehetőségeinek egy másik nagy szeletét a szállodai pozíciók adják. Ezek közül is különösen a szállodai recepciós állások, melyek ugyancsak visszatérő lehetőségeknek számítanak a DebrecenAllas.hu felületén. A szállodai recepciósok széles körű feladatokat látnak el, amibe többek között a vendégek fogadása, a be- és kijelentkezések lebonyolítása, a szobafoglalások kezelése, az információ- és segítségnyújtás, a panaszkezelés, illetve az adminisztrációs teendők ellátása is beletartozik.

A sokrétű felelősségekből adódóan a pozíciónak alapvető követelménye a középfokú végzettség. Emellett kiemelt fontossággal bír az idegennyelv-tudás is, hisz a szállodai recepciósok rendszeresen kontaktálnak külföldi vendégekkel is. Mindemellett pedig a felhasználói szintű számítógépes ismeretek ugyancsak elengedhetetlenek, méghozzá az adminisztratív teendőkből kifolyólag.

Tipikus szállodai pozíciónak mondható a takarítói és szobaasszony munkakör is. Betöltőik többek között a szobák takarításáért, az ágyneműk és törölközők lecseréléséért, a közösségi terek és mellékhelységek rendben tartásáért, a hulladékkezelésért, valamint a szobák műszaki állapotának ellenőrzéséért felelnek. Az ilyen típusú állások előnye, hogy sokak számára

elérhetőek lehetnek, mivel nem támasztanak magas felételeket a pályázók felé. Ettől függetlenül persze azért elvárások vannak, ugyanakkor azok főként a hozzáállásra és a személyes tulajdonságokra vonatkoznak, mintsem az iskolai végzettségre vagy a tapasztalatra.