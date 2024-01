Négy újabb önkormányzati épület korszerűsítéséről írt alá szerződést Tiszasziget polgármestere. Ferenczi Ferenc arról számolt be, hogy a Szent Antal Katolikus Általános Iskolára, a Vedres István Faluházra, a Polgármesteri Hivatalra és a Sportöltözőre is napelemes rendszert telepítenek, és mind a négy épület kap egy-egy hőszivattyút is.